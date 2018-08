Por Hugo Laveen

Tempe, AZ.¬ El cuerpo de un hombre fue encontrado cerca del estacionamiento de un Fry’s Food and Drug en Tempe, el martes por la mañana.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Tempe, los agentes respondieron a la tienda de comestibles cerca de Southern Avenida y Rural Road por un informe de una persona que había estado en el mismo lugar durante más de 24 horas.

La policía dice que los agentes encontraron a un hombre no identificado, en sus 50 o 60 años, fallecido por causas desconocidas.

Dicen que según el estado del cuerpo, parece que el sujeto pudo haber fallecido hacía varios días.

La policía dice que no hay señales obvias de trauma en el cuerpo, pero la investigación está en curso.

La policía no dio más detalles.