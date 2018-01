Por Hugo Laveen

Arlington, AZ. La Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa confirmó el descubrimiento de dos cuerpos en una camioneta que fue sacada de un canal a lo largo de Old US 80 al sur de Arlington el miércoles por la mañana.

Pocos detalles estuvieron disponibles de inmediato, pero el portavoz de MCSO Mark Casey dijo que las víctimas eran trabajadores agrícolas.

“No está claro cuánto tiempo [el camión] estaba en el agua antes de ser descubierto”, escribió Casey en un correo electrónico.

Todavía no se sabe cómo murieron las dos personas.

Arlington está aproximadamente a 40 millas al oeste de Phoenix en Old US 80.