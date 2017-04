Por Hugo Laveen

La oficina del sheriff del condado de Scott dice que dos jóvenes adolescentes que habían desaparecido de la zona de New Praga, Minnesota han sido encontrados en el condado de Maricopa, en Arizona.

Los menores estaban sanos y salvos y sus padres habían sido notificados.

El miércoles, la oficina del sheriff pidió la ayuda del público para localizar a los adolescentes Hailey Ann Delbow, de 16 años, y Terry Dewayne Cook, de 17 años, que fueron vistos por última vez a las 10:58 am el 15 de abril dejando un Walmart en Shakopee, Minnesota.

La investigación inicial sobre su desaparición descubrió comunicaciones que sugieren que podrían estar interesados en viajar a Austin, Texas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Scott y el Departamento de Policía de New Praga agradecieron al público por su asistencia.