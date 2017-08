Nacional

Fargo, ND. Un sospechoso de la muerte de una mujer embarazada afirmó inicialmente que la mujer renunció a su hija recién nacida, pero más tarde admitió que se aprovechaba de ella para obtener a la niña, según documentos judiciales presentados el lunes que no arrojan luz sobre cómo murió la Mujer.

Brooke Crews, de 38 años, y su novio William Hoehn, de 32 años, fueron acusados de conspiración para cometer un asesinato en la muerte de Savanna Greywind, de 22 años de edad. Pero el breve resumen de cargos no revela cómo la policía y los fiscales creen que Greywind murió.

Greywind, que estaba embarazada de ocho meses cuando desapareció el 19 de agosto, fue objeto de varias grandes búsquedas antes de que su cuerpo fuera descubierto por los kayakistas el domingo por la noche en el río Rojo cerca de Fargo, envuelto en plástico y cinta adhesiva.

“Savanna fue víctima de un cruel y vicioso acto de depravación”, dijo el jefe de la policía de Fargo, David Todd.

La queja ofrece historias contradictorias de los dos sospechosos. Crews le dijo a la policía que hizo arreglos para que Greywind llegara a su apartamento el 19 de agosto y le dijo cómo inducir el parto. Greywind regresó dos días después para darle el bebé recién nacido, dijo Crews.

“Las tripulaciones admitieron que se había aprovechado de Savanna Greywind en un intento de apoderarse de su hija y posiblemente mantener a la niña como suya”, dijo la queja.

Pero Hoehn dijo a la policía una historia diferente, según los documentos. Dijo que llegó a casa el 19 de agosto para encontrar a los tripulantes que limpian sangre en su cuarto de baño. Hoehn dice que Crews le presentó a una niña pequeña y dijo: “Este es nuestro bebé, esta es nuestra familia”.

Hoehn le dijo a la policía que tomó bolsas de basura que contenían zapatos ensangrentados y sus ensangrentadas toallas y las eliminó del complejo de apartamentos, según los documentos.

Crews y Hoehn también son acusados de conspiración para cometer secuestros y dar información falsa a la policía. No entraron en las súplicas durante una audiencia el lunes. La fianza se fijó en $2 millones para cada uno de los sospechosos.

No mostró mucha emoción, aunque Hoehn se opuso a la cantidad de la fianza como “inalcanzable para cualquier persona normal”.

Sus abogados designados por el tribunal, Stormy Vickers para Hoehn y Monty Mertz para Crews, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Los miembros de la familia se negaron a hacer comentarios fuera de la sala de audiencias. Amanda Vivier, miembro de la Turtle Mountain Band de Chippewa, dijo que luchó con sus emociones durante la audiencia. Greywind también era miembro de la tribu.

“Tengo mucha rabia”, dijo Vivier, director espiritual del Ministerio Cristiano Nativo Americano, una iglesia frecuentada por la familia Greywind. “Tengo muchas preguntas que no sé cómo procesarlas”.

Los dos sospechosos eran vecinos de Greywind. Las autoridades recuperaron su cuerpo del río Rojo el domingo por la noche, tres días después de encontrar al recién nacido. La muchacha, que estaba en buena salud, estaba con Crews cuando fue arrestada.

La policía dice que Crews y Hoehn reconocieron que es hijo de Greywind, pero dicen que están haciendo pruebas de ADN para estar seguros.

Al mismo tiempo se encontró el cuerpo de Greywind, dijo Todd, una granja en el lado de Minnesota del río que es la frontera entre ese estado y Dakota del Norte fue buscado y artículos sospechosos fueron encontrados que llevaron a las autoridades a creer que podría ser una escena del crimen.

Todd no dijo si había signos de trauma en el cuerpo de Greywind, que estaba siendo sometido a una autopsia en el Condado de Ramsey en Minnesota.

Un altar conmemorativo se inició el lunes en las escaleras del edificio donde Greywind vivía con sus padres y donde fue vista por última vez con vida.

Incluía flores, velas, animales de peluche y un retrato de una joven nativa americana con la inscripción: “Que las estrellas lleven tu tristeza lejos, que las flores llenen tu corazón de belleza, que la esperanza pueda siempre limpiar tus lágrimas y sobre todo , Que el silencio te haga fuerte! ”