Por Hugo Laveen

Tucson, AZ.— Una Alerta Amber fue cancelada aproximadamente una hora después de que se emitiera temprano en la mañana del martes después de que agentes de la policía de Tucson encontraron a un niño desaparecido en el auto en el que había sido llevado

Jonas Mejía, de tres años, no sufrió ningún daño. El sospechoso de haberlo secuestrado todavía está suelto.

La Alerta Ámbar fue emitida justo después de la medianoche.

Según la policía, un sospechoso secuestró a la madre de Jonas de un negocio y la obligó a entrar en un auto con Jonas dentro y luego el sospechoso se fue. Según se informa, el sospechoso se desaceleró porque el motor se incendió. La mujer saltó de su coche y dejó a Jonas de 3 años en el vehículo. El sospechoso luego se alejó con el niño todavía dentro y se dirigió con rumbo oeste desde la intersección de Grant Road y Mountain Avenida.

Los investigadores dijeron que el sospechoso le dijo a la mujer mientras la secuestraba que sabía que su hijo estaba en el auto y que si no cooperaba, haría daño a su hijo.

El sospechoso asaltó sexualmente a la mujer antes de obligarla a entrar en el auto, dijeron los detectives.

Alrededor de la 1:10 am, los agentes encontraron el coche y el niño a unos tres kilómetros de distancia en 4400 E. Walter St.

El sospechoso es descrito como de unos seis pies de alto, en sus 40s, tiene una estructura ancha y fuerte-mirada, fue visto por último que usando todo de negro, posiblemente fue armado con una manopla de cobre amarilla. Él también tiene marcas en su cara.

El sospechoso es considerado peligroso y el público no debe intentar aprehenderlo. Si alguien lo ve se pide que hable al 9-1-1.