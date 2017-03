Por Hugo Laveen

Ganado, AZ.— Las autoridades dicen que los restos de un bebé han sido encontrados cerca del poblado de Ganado, en la Nación Navajo, en Arizona.

Informes divulgados en Gallup, Nuevo México, indican que el jefe de policía Navajo Phillip Francisco dijo que la cabeza cortada de un niño fue hallada el lunes en un campo en el área de Ganado.

Francisco le dijo al periódico que el FBI está investigando y que no tenía detalles adicionales.

La oficina de Francisco dice que asistirá al funeral el jueves de un oficial de la policía de la Nación navajo que fue asesinado a balazos.

El FBI le dio al Independent una declaración diciendo que “los restos parciales de un niño pequeño” fueron encontrados en el área de Ganado.

La declaración dijo que la causa de la muerte no se conocía, pero que las autoridades tenían información que esperaban conduciría a “una resolución rápida a la investigación”.

Ganado, que es un capítulo certificado del gobierno de la nación de Navajo, está cerca de 4.5 horas al noreste de Phoenix en el condado de Apache, no lejos de la frontera Arizona-Nuevo México. En fecha del censo de 2010 tenía cerca de 1.200 habitantes.

Ganado forma parte del Hubbell Trading Post National Historic Site, que es manejado por el servicio nacional de parques.

La Nación Navajo está compuesta por casi 27,000 millas cuadradas en el noreste de Arizona, el sureste de Utah y el noroeste de Nuevo México. Es la mayor posesión de tierra de una tribu nativa americana en el país.