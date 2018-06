Por Hugo Laveen

Kate Spade, una diseñadora de modas conocida por sus elegantes bolsos de mano, fue encontrada ahorcada en su departamento de Park Avenue el martes en un aparente suicidio, dijeron las autoridades.

La diseñadora de 55 años de edad, dejó una nota en la escena y fue encontrada por el servicio de limpieza alrededor de las 10:20 a.m. No está claro cuánto tiempo estuvo muerta. El médico forense realizará una autopsia.

Los funcionarios dijeron que la encontraron con un pañuelo rojo alrededor del cuello sujeto a un pomo de la puerta. Los funcionarios no estaban autorizados a hablar públicamente y lo hicieron bajo condición de anonimato.

La compañía que fundó, Kate Spade New York, ahora tiene más de 140 tiendas minoristas y tiendas outlet en los EE. UU. Y más de 175 tiendas en todo el mundo.

Un representante de la compañía no respondió de inmediato las solicitudes telefónicas y por correo electrónico.

Spade, que era editora de accesorios en la revista Mademoiselle, lanzó su compañía con su esposo Andy en su departamento en 1993. Inició la empresa basándose en seis formas de bolsos que creía que necesitaban todas las mujeres que trabajaban. Creó un gran éxito.

“Crecí en el Medio Oeste, donde debes tenerlo (un artículo de moda) porque te gusta, no porque se supone que debes tenerlo”, dijo el nativo de Kansas City, Missouri, en 2004. “Para nuestros clientes, la moda está en el lugar correcto en sus vidas. Es un adorno, no una obsesión”.

A partir de los bolsos cuadrados originales, se expandió en zapatos, equipaje y otros accesorios, así como en una línea hogareña, artículos de papelería y tres libros. Spade ganó múltiples premios del Consejo de Diseñadores de Moda de América y fue nombrada “gigante del diseño” por la revista House Beautiful.

“Como accesorio, una gran bolsa que lleva el atuendo a otro lado es interesante”, dijo en una entrevista en el año 2000.

Ella se alejó de la compañía en 2007, un año después de que fue adquirida por Neiman Marcus Group por $ 125 millones por la compañía entonces conocida como Liz Claiborne Inc.

El entrenador, ahora conocido como Tapestry, compró la marca Kate Spade el año pasado por $ 2.4 mil millones, buscando ampliar su atractivo.

Mientras tanto, Spade y su esposo comenzaron una nueva empresa de bolsos hace unos años, Frances Valentine. Y cambió su nombre a Katherine Noel Frances Valentine Brosnahan Spade, dijo en una entrevista de NPR este año.

Además de su esposo, a Spade le sobrevive una hija, nacida en 2005.