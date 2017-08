Por Hugo Laveen

Scottsdale, AZ. Un corredor olímpico que estaba entrenando en Scottsdale fue encontrado en el fondo de una piscina comunitaria en un complejo de condominios el lunes por la mañana.

David Torrence, quien tenía 31 años vino procedente de Malibu, CA.

Los empleados de los Center Court Condominiums, que están al noreste de Thomas y Scottsdale Roads, encontraron a Torrence a las 7:30 am e inmediatamente llamaron al 911.

“Los bomberos sacaron al atleta de la piscina y fue declarado muerto”, según el sargento Ben Hoster del Departamento de Policía de Scottsdale. “Los detectives consideraron que no había signos evidentes de actividad criminal.”

No está claro cuánto tiempo había pasado Torrence en el agua.

Hoster también dijo que Torrence vino a Scottsdale hace unas semanas para entrenar.

Aunque la llamada de emergencia hablaba de un ahogamiento, dependerá de la Oficina del Examinador Médico del Condado de Maricopa determinar exactamente la causa de la muerte de Torrence.

Torrence, que tenía doble nacionalidad, representó a Perú -el país natal de su madre- en los Juegos Olímpicos de 2016 en Rio de Janeiro.

La carrera como corredor de Torrence se remonta a su primer año en la Loyola High School en California. Él pasó entonces para la universidad de California, Berkeley, donde él rompió un récord de la escuela con cuatro minutos en una milla. Después de graduarse en 2008, comenzó a correr profesionalmente, convirtiéndose en un cuatro veces Campeón Nacional USATF, de acuerdo con su biografía en Hoka One One.

“Torrence ganó la atención nacional en 2009, cuando ganó el primer campeonato de milla por carretera para convertirse en el primer hombre en correr menos de 4 minutos en una milla de carretera en el estado de Minnesota”, según una historia USATF de marzo de 2014, donde fue nombrado atleta de semana de la organización.

De acuerdo con el perfil Strava de Torrence, completó una carrera de entrenamiento de 7,3 millas el domingo, registrando un ritmo promedio de 6: 34 / milla.

Torrence no es el único atleta olímpico que viene a Arizona a entrenar. El año pasado, vino la esperanza olímpica Damon McLean, quien llegó a Phoenix para entrenar con el entrenador Altis Dan Pfaff.