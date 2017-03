Por Hugo Laveen

Una persona fue encontrada muerta en el maletero de un coche en llamas en el norte de Phoenix, según el sargento Vince Lewis del Departamento de Policía de Phoenix.

Sucedió la mañana del jueves cerca de Cave Creek Road y Union Hills Drive.

El sargento Lewis dijo que la policía estaba respondiendo a una llamada aproximadamente a las 3:30 de la madrugada avisando que alguien estaba apuntando con una pistola a otra persona.

Los oficiales localizaron un vehículo que se creía conectado a ese incidente e intentaron detener el tráfico.

El conductor huyó.

La policía encontró el vehículo cerca de la calle 23 y la avenida Grovers.

Se había incendiado y las personas que estaban dentro se habían ido.

“Cuando los agentes llegaron a ese vehículo, ya estaba completamente envuelto en llamas”, dijo el sargento Lews. “Los oficiales no pudieron entrar en ese vehículo debido al incendio, pero se enteraron de que los ocupantes, creemos que había dos, habían dejado ese vehículo y huido de la zona”.

Después de que los bomberos de Phoenix apagaron el fuego, una persona fue encontrada muerta en el maletero.

Un helicóptero de la policía estaba ayudando en la búsqueda de las personas que estaban en el coche quemado, pero al fin de cuentas, no han sido aprehendidos.

“La gente del vecindario puede ayudarnos”, dijo el sargento Lewis. “Si encuentran a alguien o ven a alguien sospechoso de que quieran llamarnos si tienen conocimiento de lo que ha ocurrido aquí, si ven algo y no llaman todavía nos gustaría esa información”.

La policía no ha divulgado ningún detalle sobre la persona fallecida.

Cualquier persona con información sobre este incidente se le pide que llame a Testigo Silencioso al 480-WITNESS (480-948-6377) o al español 480-TESTIGO. Como siempre, las personas que llaman pueden permanecer anónimas y podrían ganar una recompensa de hasta $ 1,000.