Por Hugo Laveen

Tucson, AZ. Los funcionarios del aeropuerto confirmaron que un bebé fue encontrado en un baño en el Aeropuerto Internacional de Tucson el domingo 14 de enero por la noche.

Según la Autoridad del Aeropuerto de Tucson, el recién nacido fue encontrado entre las 9:30 p.m. y las 10 p.m. El bebé estaba limpio y envuelto, sobre una mesa para cambiar pañales.

Las autoridades no dieron a conocer ninguna otra información sobre el bebé.

El baño donde se encontró al bebé está ubicado cerca de los automóviles de alquiler, fuera de los controles de seguridad.

Los primeros intervinientes de la Policía del Aeropuerto de Tucson y los departamentos de Bomberos de Tucson proporcionaron primeros auxilios antes de llevar al bebé a un hospital.

La madre del bebé no ha sido localizada.

Arizona es un estado de “refugio seguro”, lo que significa que los padres pueden dejar a los niños recién nacidos en refugios seguros designados, como estaciones de bomberos y hospitales, sin temor a ser enjuiciados si no hay señales de abuso.