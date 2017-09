Las primeras investigaciones indican que podría tratarse de un niño, nieto del alcalde, y marcan como sospechosos a la madre y el novio de ella.

Por Hugo Laveen

Wichita, Kan. Un niño cuyo cuerpo fue encontrado dentro de concreto en una casa de alquiler en Wichita, se cree que es el hijo de una mujer a quien se giró una orden que busca protegerlo de los abusos, dijo la policía el martes.

El teniente de la policía de Wichita, Jeff Gilmore, dijo a periodistas que el cuerpo hallado el sábado en el hogar de alquiler es probable el del niño de tres años de edad, Evan Brewer, aunque las autoridades están a la espera de los resultados de ADN para la confirmación final.

El padre del niño, Carlo Brewer, se puso en contacto con funcionarios del estado y la policía local sobre el bienestar de su hijo, que en ese momento vivía con su madre y el novio de esta.

“Las muertes infantiles son siempre casos difíciles”, dijo Gilmore. “Las circunstancias que rodearon este caso han sido difíciles para la familia, los socorristas y la comunidad”.

Gilmore dijo que las autoridades llevaron a cabo una vigilancia y contactaron a vecinos en un esfuerzo por localizar a la madre del niño, Miranda Miller, de 35 años, contra quien se giró una orden de protección por abuso, el pasado mes de julio. La policía concluyó que estaba eludiendo la aplicación de la ley y probablemente se había ido del estado.

La semana pasada, Miranda Miller fue arrestada bajo sospecha de interferencia agravada con la custodia paterna, y su novio de 40 años, Stephen Bodine, fue arrestado bajo sospecha de un cargo por agresión agravada. Nadie ha sido acusado en relación con la muerte del niño.

El abogado de Miller en el caso de custodia de menores, Julia Craft, no devolvió inmediatamente un mensaje telefónico.

La petición del padre para una orden de protección contra el abuso en nombre del niño, detalla múltiples reportes de abuso que datan más de un año, hechos al Departamento de Kansas para Niños y Familias. Cita cuatro quejas que datan desde julio de 2016 y recientemente en abril. Una alegación hace referencia a una lesión en la nariz y sostiene que el niño estaba “sucio y sin ropa apropiada”.

Una declaración de un testigo citada en el PFA alega que el muchacho había sido golpeado “al punto de la muerte” mientras que estaba al cuidado de la madre.

El documento dice que un amigo común de los padres del niño informó al padre en mayo que la madre planeaba mudarse a Texas con el niño, a pesar de que no había dado al padre ninguna notificación de esos planes.

Miller comenzó a rechazar el tiempo de crianza de los padres después de una visita de una semana que terminó el 13 de febrero. Brewer escribió en su petición que habló con la madre después de esa visita porque estaba preocupado porque el comportamiento de Evan era agresivo con otros niños y ese muchacho describía abuso. Brewer dijo que no se le permitió la visita con su hijo después de esa discusión.

También hubo órdenes de protección contra Bodine. La orden final de protección contra el abuso que fue ingresada el 7 de julio indicó que el paradero de la madre era desconocido y que se creía que había huido con el niño y que podría estar fuera del estado.

El propietario estaba limpiando la casa el sábado después de que la pareja fue desalojada cuando encontró una estructura de concreto y notó un olor proveniente de ella, dijo Gilmore. La policía removió la estructura y descubrió los restos del niño dentro. La policía se negó a elaborar más sobre lo que sólo describiría como una “estructura” y ofreció pocos detalles diciendo que no quería comprometer el caso.

El candidato a gobernador y ex alcalde de Wichita, Carl Brewer, confirmó que Evan es su nieto. “Estamos devastados por la muerte de nuestro dulce y cariñoso nieto, Evan”, dijo el ex alcalde en un comunicado. Agregó que no pueden “empezar a dar sentido a esta tragedia” y pidieron oraciones y privacidad para la familia.

El vecino Toni Freund dijo que vio a la policía sacando una estructura de concreto de la casa. Ella y otros vecinos dijeron que nunca habían visto a un niño pequeño en la casa.