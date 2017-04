La evidencia será enviada a un laboratorio para realizar pruebas de ADN y compararlas con 100 casos de niños desaparecidos que han sido reportados en Arizona.

Por Hugo Laveen

Mientras obreros de la construcción realizaban excavaciones al oeste de Phoenix, para la edificación de un nuevo complejo habitacional; encontraron los restos de un niño, que habían sido sepultados clandestinamente en el lugar.

Los obreros dieron parte a la policía de Phoenix, y ese departamento, los entregó a la oficina del forense del condado de Maricopa, donde se cuenta con equipo de laboratorio para realizar las pruebas de ADN y tratar de establecer a quien pertenecen.

El hallazgo tuvo lugar la tarde del martes, y hasta el momento las autoridades no han dado meas información.

El sargento Vince Lewis, vocero de la policía dijo que hay más de 100 casos de niños desaparecidos en el Valle, de entre los cuales se debe descartar, pero parece tratarse de un niño muy pequeño.

Lewis dijo que el hallazgo había tenido lugar en el bloque 4200 de la 83 Avenida, casi con Indian School, donde al parecer los restos permanecieron por algún tiempo.

Los investigadores pasaron muchas horas el martes por la noche excavando y fotografiando la escena. Ellos han estado tratando la zona como una escena del crimen. La policía todavía está tratando de determinar la edad exacta del niño y cuando él o ella murió y la causa de la muerte.

La policía espera que los forenses puedan responder a todas estas preguntas en los próximos días.

Los que viven en la zona dicen que la tierra fue propiedad de la vecina Iglesia del Suroeste de Cristo, y una vez tuvo un campo de fútbol, pero no había sido utilizado en años. Recientemente, un desarrollador compró el sitio para construir casas.

La actividad policial en la escena el martes por la noche atrajo a personas que viven cerca. Uno de esos vecinos dijo que un cierto nombre vino a la mente cuando oyó hablar del descubrimiento.

Entre las meas recientes desapariciones de niños en el valle, se recuerda la del niño Jesse Wilson de Buckeye, quien desapareció desde julio pasado y quien tenía 10 años de edad.

Crystal Wilson, la madre de ese niño, llamó a la línea de emergencia del Departamento de Policía de Buckeye para denunciar al niño desaparecido. Dijo que creía que había salido de casa por su cuenta como lo había hecho en el pasado. A pesar de una búsqueda exhaustiva, incluyendo la ayuda del FBI, el niño no ha sido encontrado.

Otro caso de niño desaparecido en el valle es el de la niña Jhessye Shockley de 5 años de edad, quien se perdió en 2011. Su madre Jerice Hunter esta en prisión por presuntamente asesinar a la niña, pero su cuerpo nunca apareció.

“Hemos estado en contacto con Phoenix PD”, dijo el sargento Scott Waite con el Departamento de Policía de Glendale en un correo electrónico. “En este momento no creemos que esté atado a ningún caso de Glendale, pero nosotros lo ayudaremos de cualquier manera”.

La policía dijo que espera saber más sobre los restos – la edad del niño y cuánto tiempo los restos han estado en ese lugar – pero podría tomar mucho tiempo para que el trabajo forense sea completado.

Los vecinos dijeron que la cerca alta alrededor de la característica ha estado allí por décadas. Ellos piensan que quienquiera pudo haber desechado un cuerpo en ese campo o tuvo que saltar la cerca o el cuerpo ha estado allí desde antes de que la cerca fuera construida.