Una enfermera de Utah arrestada cuando se negó a permitir que los policías sacaran sangre de una víctima inconciente en un accidente, está considerando una acción legal después del encuentro aterrador que llenó los medios de comunicación social y provocó una indignación generalizada.

Pero Alex Wubbels –cuyo arresto del 26 de julio, capturado en un video de cámara corporal, provocó disculpas del alcalde y la policía de Salt Lake City– dice que ahora se enfoca en forjar mejores vínculos de trabajo entre la policía y los trabajadores de la salud. La enfermera y su abogado Karra Porter aparecieron el lunes en el “New Day” de CNN y discutieron la confrontación y sus opciones.

“En este momento, estoy tratando de reeducar, como oficiales y trabajadores de la salud, tenemos que trabajar juntos en nombre de nuestros ciudadanos, nuestros amigos y la gente con la que vivimos”, dijo Wubbels. “Si vamos a tener ese diálogo y trabajo en equipo y camaradería, tenemos que venir a la mesa y tener un diálogo apropiado”.

Porter dijo que existe la posibilidad de presentar una demanda “si es necesario” y citó a varias partes que podrían estar involucradas: “la ciudad, los oficiales, la policía universitaria, ya sabes, hay bastantes”. Pero, dijo, “Creo que vamos a dar a todos los involucrados la oportunidad de hacer lo correcto sin tener que ser arrastrados o llevados a la corte para hacerlo”.

¿Que pasó?

Citando la política del hospital, Wubbels se negó a permitir que los agentes sacaran sangre de la víctima de un accidente que estaba inconsciente y que había sido admitido en la unidad de quemaduras del Hospital de la Universidad de Utah en estado de coma. Aunque el hombre no era un sospechoso en el accidente, que mató a otro conductor, la policía pidió que se le extrajera la sangre.

Wubbels, la enfermera responsable en la unidad de quemaduras, presentó a los oficiales con una copia impresa de la política del hospital sobre la extracción de sangre y dijo que su solicitud no cumplía con los criterios. La política hospitalaria especificaba que antes de obtener una muestra de sangre, la policía necesitaba una orden del juez o el consentimiento del paciente, o el paciente necesitaba ser arrestado.

Porter señaló el viernes que la universidad y la policía de Salt Lake City habían aceptado la política hace más de un año, y “los oficiales aquí parecían no ser conscientes de ello”.

Después de la negativa de Wubbels, el video muestra que el detective Jeff Payne se acerca rápidamente a Wubbels, quien se aleja mientras dice: “Oh, por favor, hemos terminado aquí.

Wubbels grita cuando Payne la obliga a salir por la puerta hacia un coche de policía. Ella grita para que él se detenga, diciendo: “No he hecho nada malo, no he hecho nada malo ¿Por qué está sucediendo? Esto es una locura!” También pregunta por qué el oficial está “tan enojado”.

Payne esposó a Wubbels y la colocó en el coche de la policía, donde se sentó durante unos 20 minutos. Más tarde fue liberada sin ser acusada. Payne y otro oficial han sido puestos en una licencia administrativa mientras se esperan los resultados de una investigación.

Cámara del cuerpo video

Wubbels fue capaz de poner sus manos en el video de cámara corporal y se le preguntó por qué había sido liberado semanas después del incidente. Dijo que esperó hasta que se sintió suficientemente compuesta para hablar de lo que pasó.

“Me siento bastante fuerte en tener una buena capacidad de soportar sin emoción, y necesito tiempo para sentirme bien y poder hablar de forma pragmática sobre la situación sin la emoción”, dijo.

Wubbels dijo que no tenía ni idea de cómo la situación se intensificó.

“Lo que puedo decir es que me mantuve firme, defendí lo que era correcto, lo que era proteger a la paciente. Como enfermera, cualquier enfermera, creo, habría hecho exactamente lo que hice”, dijo.

¿Wubbels obtuvo una explicación de por qué estaba siendo arrestada?

“No a mi conocimiento”, dijo. “Sé que estaba haciendo lo que … tenía razón, lo que me ofrecía una política en la que confiaba y creía que era lícito”.

Wubbels dijo que estaba “asustada” durante el incidente.

“Obviamente, yo estaba muy asustada, y creo que desde que esto ha sucedido, he sido capaz de una especie de conjetura que me siento traicionada. Me siento traicionada por los oficiales de policía. Me siento traicionada por la policía universitaria y la seguridad”.

Dijo que pidió ayuda al hospital para pedirle a alguien que me proteja porque me sentía inseguro del oficial Payne desde el principio “, dijo. ¿Cómo respondió la policía universitaria y la seguridad?

“Sólo por estar allí, mirando a sus teléfonos, diciéndome que no podrían protegerme.”

Un mes duro

Wubbels dijo que le explicó a Payne que “a menos que el paciente estuviera bajo arresto, necesitaba una orden electrónica y no había familia, y el paciente no podía consentir por sí mismo”. dijo “no lo sientes” y se puso muy molesto.”

Ella dijo que Payne “era agresivo desde el principio”.

“Mis habilidades de evaluación me llevaron a creer que el agente Payne ya estaba agitado y que ya había atacado con desaprobación que no podía hacer esto en la propia unidad”.

Porter dijo que no había motivos legales para el arresto.

` El último mes ha sido difícil para Wubbels.

“Una de las razones por las que fuimos hacia adelante es que nos aseguramos de que la cámara estaba disponible, queríamos ver lo que estaba allí, hablamos con el Departamento de Policía de Salt Lake City”, dijo Wubbels.

Ella consiguió una disculpa de policía, pero no de los funcionarios de seguridad de la universidad: la policía de la Universidad de Utah y el Departamento de Seguridad Pública, que proporciona seguridad para el hospital. La semana pasada, Wubbels dijo que la falta de “progresos directos” en las reuniones con la seguridad de la universidad la impulsó a presentarse esta semana con las imágenes de la cámara del cuerpo.

La policía le dijo que esto nunca debería haber ocurrido, dijo Wubbels.

“Estuve de acuerdo con eso, empezamos a hacer la conservación para evitar que esto suceda de nuevo”, dijo, refiriéndose a la policía de Salt Lake City.

“A diferencia de una conversación que tuvimos una semana después con la policía universitaria y la seguridad universitaria, que después de una conversación de 45 minutos todavía no se había disculpado, y cuando lo compré, continué defendiendo a sus oficiales.

“Y yo no sentía que eso fuera apropiado.”