Por Hugo Laveen

Douglas, AZ. Oficiales y custodios lograron mantener el control de la prisión de Douglas, donde los enfrentamientos, después del motin de los reclusos dejaron seis oficiales y 15 reos heridos.

El incidente fue llamado originalmente un “disturbio”, pero el lunes los funcionarios del condado de Cochise dijeron: El Departamento de Correcciones de Arizona ha informado de que el incidente en el complejo penitenciario de Douglas está siendo clasificado como una perturbación frente a un disturbio debido a que los internos no intentan hacerse cargo de la prisión en ningún momento.

Dos grupos de presos estaban involucrados en una pelea a gran escala, luchando entre sí, de acuerdo con Andrew Wilder con el Departamento de Correcciones de Arizona. El enfrentamiento ocurrió en el patio de la prisión alrededor de las 7:55 pm el domingo 27 de agosto.

Wilder dijo que 15 presos y seis oficiales resultaron heridos. Los oficiales resultaron heridos al intentar romper la pelea, y se espera que hagan una recuperación completa.

Siete de los presos heridos fueron enviados de vuelta a la prisión después de recibir tratamiento por sus lesiones. Un recluso permanece en estado crítico.

Los equipos de respuesta táctica se utilizaron para restaurar el orden. Los oficiales tardaron alrededor de una hora en controlar la lucha. Los presos están cumpliendo ahora, dijo Wilder.

Wilder no especificó la motivación detrás de la pelea, pero dijo que los oficiales no fueron blanco. El Departamento de Correcciones de Arizona todavía está investigando cómo fue qué comenzó.

Wilder explicó que la pelea entre internos y presos ocurrió en la Unidad Mojave de la Prisión de Douglas. Dijo que es una “unidad de custodia media”, una instalación de estilo dormitorio donde los internos tienen acceso libre al patio en las horas de la noche.

Esas unidades están seguras. A partir de las 10:00 de la noche del domingo, los reclusos todavía estaban en el patio y los agentes de corrección los procesaban para volverlos a sus unidades.

Por protocolo, la unidad se bloquea hasta nuevo aviso, Wilder dijo. No se produjeron violaciones del perímetro.

Los nombres de los reclusos involucrados no han sido puestos en libertad.