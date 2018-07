Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.¬ Un gran incendio estalló en un Safeway en el oeste de Phoenix. Cientos de bomberos respondieron a la escena para tratar de apagar las llamas.

Según las primeras informaciones que se obtuvieron, se vieron enormes llamas saliendo de la tienda de comestibles Safeway en el oeste de Phoenix, a la altura de Avenida 35 y Northern, el miércoles.

La llamada al 911 original justo antes de las 6:00 pm fue sobre un incendio en la habitación trasera, según el Capitán Rob McDade del Departamento de Bomberos de Phoenix.

Los bomberos llegaron y encontraron un fuego activo en la parte posterior. Mientras trataban de controlar el fuego, el techo colapsó parcialmente sobre ellos. “En ese momento, la mayor parte del techo se derrumbó”, dijo McDade, “en realidad cayó sobre ellos”.

Otra cuadrilla de bomberos sacó a todos del edificio pasando por todas las oficinas y toda la tienda, dijo McDade.

“Los empleados de Safeway hicieron un trabajo fantástico. Inmediatamente llamaron al 911. Nuestros operadores del 911 les dieron instrucciones para que salgan todos a salvo, así que cuando nuestra gente llegó a escena, los empleados de Safeway escoltaron a todo el mundo casi como un capitán de barco”, dijo McDade.

Los bomberos que estaban luchando contra el fuego tuvieron que retirarse y las llamas despegaron.

“El capitán experimentado, dijo que cuando se dio la vuelta, era como un haboob. La llama, el humo, podían oírlo corriendo por la tienda”, dijo McDade.

Salieron corriendo de la tienda de forma segura. Nadie resultó herido y nadie quedó atrapado.

Se veían llamas de aproximadamente 30 pies de alto disparando desde el techo.

Los bomberos utilizaron enormes escaleras para obtener mejores ángulos en las llamas, pero no pudieron evitar que se propaguen por la tienda. Gracias a los firewalls, las llamas no se extendieron a otras empresas.

Según McDade, hubo daños “mínimos” en un edificio del norte. “Sí, perdimos una tienda de abarrotes pero afortunadamente todos salieron a salvo y no hubo heridos”, dijo McDade.

Los bomberos dijeron que tenían el control del fuego alrededor de las 8 de la noche. El pluviómetro cerca del Safeway recibió 1 1/2 “de lluvia en aproximadamente 45 minutos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, hubo un estallido cerca de dos millas al este de la tienda, que ocurrió unos 15 minutos antes de la llamada al 911 sobre el incendio. Los vientos máximos alcanzaron 40 millas por hora.

“Estamos investigando que una micro explosión jugó un papel en esto”, dijo McDade. “Si tenemos un lago en este estacionamiento, si el techo tiene la misma cantidad de peso que esa agua crea en ese techo es abrumador”.

Una mujer que vive detrás de la tienda Safeway dice que oyó un gran estruendo justo antes de que comenzara el incendio.

“Fue un rayo o una bomba. Era uno de los dos porque era muy ruidoso”, dijo Angel Stonebreaker. “Es completamente una pérdida. Todo el asunto es una pérdida”.

La madre naturaleza no se hizo esperar en esa área. Empezó a llover justo antes de las 9 de la noche.