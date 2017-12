Por Hugo Laveen

Chino Valley, AZ. Un entrenador de fútbol de Chino Valley enfrenta cargos de agresión sexual y contacto sexual con una menor por un incidente que ocurrió en una fiesta en la que participaron jugadores de secundaria y sus amigos.

El portavoz de la policía de Chino Valley, el teniente Vincent Schaan, dice que el joven de 22 años José Eduardo Beltrán Romaniz fue arrestado el lunes.

Schaan dice que Romaniz trajo alcohol a la fiesta del 9 de diciembre en la casa de un jugador de fútbol y participó en juegos de beber. Al día siguiente, una niña de 16 años informó que fue asaltada en la fiesta.

La policía dice que reconoció haber comprado alcohol para la fiesta y haber tenido relaciones sexuales con la víctima adolescente mientras estaba borracha. Romaniz tenía prevista una comparecencia ante el tribunal el martes por la tarde y no había información disponible sobre el abogado.

Romaniz fue entrenador de contrato en Chino Valley High School.

El Distrito Escolar de Chino Valley dio a conocer la siguiente declaración:

José Beltrán Romaniz, un graduado de Chino Valley High School, había sido un entrenador voluntario durante el otoño de 2017 para el distrito. El evento que ocurrió se llevó a cabo fuera del campus y no durante el horario escolar. En todos los casos como este, el personal está preocupado por la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y ha tomado precauciones para garantizar que el Sr. Romaniz no esté en el campus y no tenga más participación en el distrito. No tenemos otra información sobre el incidente y cualquier otra pregunta o información debe dirigirse al Departamento de Policía de Chino Valley que se encarga de la investigación.