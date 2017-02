Se trata del segundo caso de un empleado de dicha escuela preparatoria que es arrestado esta semana.

Por Hugo Laveen

Gilbert, AZ.— Un entrenador de softball de la Escuela Preparatoria de Gilbert ha sido arrestado por su supuesta actividad sexual con una estudiante de 14 años. Es el segundo arresto de un empleado de la Escuela Secundaria Gilbert en dos días.

El sargento Darrel Krueger, del Departamento de Policía de Gilbert, dijo que Jael Cerda, de 23 años de edad, no es un maestro, sino que lo describe como un paraprofesional.

Un paraprofesional es alguien que está capacitado para ayudar a un profesional en un campo determinado, pero no tiene licencia para ejercer en esa profesión por sí mismo.

“No tenemos información que indique que hay otras víctimas en este incidente, y no parece haber una conexión con la otra investigación de Gilbert Junior High School de principios de esta semana”, dijo Krueger. “Además, no hay ninguna indicación de que las actividades sexuales hayan ocurrido en la propiedad de la escuela, o durante las horas escolares”.

La “otra investigación” a la que se refirió Krueger es el arresto el lunes del maestro de Gilbert Junior High School Benjamin Maleek Bedell, de 37 años, quien es acusado de tener una “relación inapropiada con una estudiante”. Está acusado de poner en peligro a una menor y contribuir a la delincuencia de un menor. Ambos son delitos menores.

Cerda, quien fue arrestado al día siguiente, enfrenta cargos más serios – dos cargos de conducta sexual con un menor y un cargo de abuso sexual.

Krueger dijo que los padres de la niña y la escuela “debidamente involucraron a la policía en una etapa temprana, para asegurar la seguridad de la víctima y otros estudiantes en la escuela”.