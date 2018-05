Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. Un entrenador de baloncesto de niños de secundaria fue arrestado y acusado de cargos de pornografía infantil, dijo el FBI.

Kyle Wade Cummins fue acusado el martes. El es entrenador de baloncesto en Mountain View High School y enseña psicología.

Los agentes dijeron que descargó pornografía infantil mediante una red de intercambio de igual a igual desde al menos el 13 de marzo hasta el 16 de abril de 2018.

El FBI dijo que los agentes registraron su casa el 25 de abril y encontraron docenas de archivos de pornografía infantil en su computadora.

Lo entrevistaron y él admitió haber descargado pornografía infantil y haber visto los archivos cuando su esposa y su hijo no estaban en casa, según el FBI. Dijo que buscó y vio pornografía infantil durante unos cinco o seis años, según documentos judiciales. Cummins también dijo que eliminaría las imágenes después de que las mirara, dijeron los agentes.

Fue arrestado el 25 de abril y puesto en libertad el 2 de mayo, donde las condiciones de su liberación indicaron que no se le permite regresar a Mountain View High School, según documentos judiciales. Él tampoco puede hablar con niños a menos que sea supervisado.

Cummins tampoco puede regresar a su hogar, por lo que tiene que vivir con su madre.

Fue acusado de cuatro cargos de recibir pornografía infantil y un cargo de posesión de pornografía infantil.

Fuimos a donde se estaba quedando, donde Cummins dijo que no podía hablar sobre el caso, pero que había hablado con su familia.

“No están contentos, pero no hay nada que pueda hacer en este punto. Estoy un poco detrás de la bola 8”, dijo Cummins.

Dijo que no recuerda haber admitido nada de lo que describen los documentos judiciales.