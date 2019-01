Francisco Villegas Jr., residente de San Luis, Arizona fue convocado para participar en el equipo técnico, en el Panamericano de Béisbol en Brasil

Por Leonardo Reichel

San Luis, Arizona.- El pelotero sanluisino, residente desde pequeño de San Luis, Arizona, aunque nació el 23 de marzo de 1978 en San Luis Río Colorado, Sonora; ha sido llamado a integrarse a la Selección Mexicana de Beisbol que competirá en Brasil, en un torneo clasificatorio al Panamericano de Beisbol de la categoría abierta.

Villegas fue convocado hace dos semanas para formar parte del equipo nacional mexicano que viajará a Brasil para el torneo a celebrarse del 29 de enero al 3 de febrero, en Sao Paulo, con miras a calificar al Panamericano de este año, que se llevará a cabo en Perú.

Villegas, que formó parte de la selección de la categoría sub-23, en octubre, que ganó la Copa del Mundo en Colombia, fue invitado de nuevo por el manejador de selecciones, Enrique “Che” Reyes, como entrenador del pitcheo en la selección mayor.

“Estoy muy contento de como se están dando las cosas, apenas con tres años como entrenador nunca pensé estaría a este nivel cuando apenas voy empezando; gracias a Dios me están dando esas oportunidades”, comentó Villegas, quien se formó como pelotero en en equipos de San Luis, Arizona, y San Luis Río Colorado, Sonora, llegando a jugar para Kofa, para después llevar una carrera como profesional en pelota mexicana por 14 años.

Ex pitcher en equipos de la Liga Mexicana del Pacífico y la Mexicana de Beisbol se dijo afortunado por las oportunidades abiertas desde el año pasado como seleccionado nacional en el cuerpo técnico, luego de debutar como entrenador en Acereros de Monclova y Pericos de Puebla.

Añadió que se trata de una selección diferente a la que ayudó a preparar el año pasado, ya que se integra en su mayoría por jugadores profesionales, a los que solo hay que motivar: “La verdad uno no tiene mucho que enseñar a un pelotero de 25 o 30 años que juega profesional; uno va a trabajar con su mentalidad y su confianza, lo que vayan a aportar, sea poco o mucho, lo hagan con todas las ganas, que den el máximo y se sigan divirtiendo al jugar beisbol”.

En la selección también fue llamado el pitcher sanluisino Javier Solano, ex jugador de la preparatoria de San Luis, Arizona, recién terminada su temporada con Águilas de Mexicali, sumando otro talento regionalal cuadro encabezado por “Che” Reyes.