Obtiene contundente victoria para convertirse en la nueva alcaldesa de Phoenix

Gabriel Limón

Finalmente, tras casi 18 meses de campaña, Kate Gallego consolidó su victoria para convertirse apenas en la segunda alcaldesa electa de Phoenix, y la primera de una de las más grandes metrópolis del país; asumirá el cargo el próximo 21 de marzo a las 10 de la mañana, en ceremonia a realizarse en el Teatro Orfeón.

Con un inobjetable triunfo con margen de más 22 mil votos y 17 puntos porcentuales, Kate Gallego superó a Daniel Valenzuela, su ex colega en el Concilio Municipal, en una elección especial que concluyó el pasado martes 12 de marzo.

Gallego subió al escenario en su fiesta de la campaña para dar su discurso de victoria: “Superamos a los escépticos, nos llovió y superamos el dinero oscuro ¡Y mucho!”, dijo Gallego en referencia a la campaña negra de la que fue objeto.

En su discurso de victoria, Gallego agradeció a Daniel Valenzuela por haber participado en la contienda pues “los dos hicimos grandes sacrificios en ésta campaña” y afirmó que será una mejor alcaldesa gracias a la gran competencia que tuvo.

“Llevamos una campaña positiva e inclusiva, y la gente respondió; trabajaremos muy fuerte para gobernar para todos porque si queremos llevar a Phoenix al siguiente nivel debemos trabajar juntos, y ese es mi compromiso”, dijo la Alcaldesa electa.

Acompañada de sus padres y su inseparable y pequeño Michael, Kate Gallego se dijo honrada y muy agradecida con el equipo que tomó el riesgo de apoyarla y le ayudó a recorrer toda la ciudad y conocer las necesidades de todos los residentes, desde los retirados hasta los más pequeños.

“Es por eso que tenemos la responsabilidad de planear a largo plazo y edificar una mejor ciudad, de la que todos nos sintamos orgullosos y de la que nuestros hijos nunca quieran irse”, agregó

La ganadora se dijo con mucho ánimo de regresar con sus colegas del Concilio Municipal, donde hay mucho trabajo por hacer, ya que todos los concejales están realmente comprometidos con Phoenix.

“La seguridad pública tiene que ser prioridad y debemos asegurarnos de tener policías y departamentos de bomberos fuertes”, dijo Gallego en entrevista realizada en el Crescent Ballroom, donde se llevó a cabo su festejo.

Pero Kate Gallego considera que invertir en seguridad pública no significa solo contratar más oficiales.

“También necesitamos personal de apoyo, pues estaba tomando meses para cumplir con una solicitud de registros públicos; debemos invertir en mejor tecnología, por lo tanto, mucho más de la policía moderna requerirá comprender los grandes datos y ser capaz de luchar contra los delitos que están ocurriendo en línea”, agregó.

Otra de las prioridades para el Ayuntamiento es la creación del fondo de días de lluvia para prevenir imprevistos y además enfrentar los altos niveles de deuda que enfrenta Phoenix.

“Pondré toda mi experiencia en el desarrollo económico, que nos mueva hacia empleos con salarios altos y en planificar por adelantado, pues deberíamos estar ahorrando para el futuro y no para pagar préstamos, aunque tendremos que seguir invirtiendo a largo plazo”, agregó.

Gallego será la tercera mujer en la historia de la ciudad en ocupar el cargo de alcaldesa y reemplaza a Thelda Williams, quien se desempeñó como interina desde que Greg Stanton renunció el verano pasado para postularse al Congreso.

Sin embargo la campaña electoral no le dará mucho descanso a Kate Gallego quien cumplirá con el término de Stanton hasta abril del 2021 y deberá buscar la reelección para continuar en el cargo, ésta vez por un período completo de 4 años.

Kate Gallego agradeció a su equipo de campaña y a todos los oficiales electos que le ofrecieron su respaldo, además de la comunidad que se volcó a la más grande votación en la historia de Phoenix con más de 180 mil boletas.