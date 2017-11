Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.— Dos perros de raza Corgi Galés murieron en condiciones extrañas que evidencían que fueron envenenados, en un vecindario del centro-norte de Phoenix.

Las mascotas eran propiedad de Mike Dyer y su muerte ocurrió hace alrededor de un mes, pero ahora un informe de toxicología veterinaria ha confirmado el juego sucio.

Los perros muertos, ambos corgis galés y propiedad de Dyer, eran Carly de 11 meses y Sparky de ocho meses, y radicaban en un domicilio cerca de la Bethany Home Road y Séptima Calle.

Dyer dijo que Carly “estaba realmente letárgica y empezó a enfermarse”, por lo que le llevaron al veterinario. El médico diagnosticó insuficiencia renal, y la familia se vio precisada a sacrificar a Carly para librarle del sufrimiento.

Una semana después empezó a presentar síntomas de agudo malestar Sparky. “Lo mismo, realmente letárgico y todo eso”, dijo Dyer.

Esta vez el veterinario encontró que, “estaba sangrando internamente”, dijo Dyer. El veterinario le dijo a Dyer que no había nada que pudieran hacer, así que fue necesario practicar a Sparky la eutanasia. “Fue doloroso porque estuvieron con nosotros desde cachorritos. Son nuestros niños”, dijo Dyer.

El veterinario realizó una toxicología en ambos perros. Carly regresó con altos niveles de ibuprofeno y Sparky’s con anticongelante.

Dyer estaba aturdido y no podía creer que sus perros hubieran sido envenenados. Así que colocó volantes en su vecindario, para tratar de obtener respuestas.

“Hace aproximadamente 18 meses, lo mismo sucedió con cinco perros en el mismo vecindario”, dijo Dyer. Este suceso tiene preocupados a los vecinos.

Dyer tiene esta advertencia para otros dueños de mascotas: “Camine por la línea de la cerca, asegúrese de que no se haya arrojado cosas sobre la valla cuando está caminando por la calle. Observe lo que están comiendo sus perros”, dijo Dyer.

La familia no presentó un informe policial. Dyer dijo que estaban afligidos y simplemente no pensó en hacerlo.