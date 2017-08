Nacional

Entre el ajetreo y el bullicio en el aeropuerto internacional de Richmond estaba un grupo de miembros de la familia que esperaban a sus jugadores del softball que fueron seleccionados para jugar en el juego del campeonato de la serie del mundo en Kirkland, Washington.

“Todo lo que estas chicas habían trabajado durante todo el verano acaba de ser perdido por un pequeño lapso de mal juicio”, dijo Scott Curry, director del equipo:

El All-Star Softball Team de Atlee fue descalificado de la Serie Mundial de la Liga Junior debido a un post en las redes sociales de una foto con las niñas pegando los dedos del medio a la cámara con el título “watch out host”.

“Creo que fue duro, no tomaron un montón de tiempo para investigar para ver qué más sucedió que sólo tomó una decisión rápida y es lo que es”, dijo Curry.

Curry dijo que los entrenadores trabajan para inculcar buena conducta con las chicas.

“Ellos saben la diferencia entre el bien y el mal, simplemente han cometido un error. Esperemos que nadie vaya a tener esto en contra de ellos para el futuro”, dijo Curry.

“No pude entenderlo como un adulto, sólo puedo imaginar lo que pasaron como un niño y así sigue tratando con él también”, dijo Matt Pastore, un padre de Atlee:

El equipo llegó a la Serie Mundial después de ir invicto en los torneos regionales de Virginia State y Southeast.

Pastore tiene 14 años de edad en el equipo que está teniendo dificultades para lidiar con el incidente. “Puedes enterrar tu cabeza en la arena y correr de ella y correr de ella, o puedes reconocerla, aceptarla y seguir adelante y enseñar a otros lo que pasó”, dijo Pastore.

Este equipo está trabajando para cepillarse después de esta pérdida. “Ellos ya han seguido adelante”, dijo Pastore.

Una declaración de Atlee All-Star Softball Team dice en parte:

“Estamos profundamente decepcionados de que este post no reflejara los valores fundamentales de Little League International o Atlee Little League. Esperamos que Little League International se tome el tiempo para investigar el asunto y cumpliremos con esta investigación proporcionando toda la información Sobre las interacciones desagradables incluyendo el puesto de los medios sociales y el tiempo que condujo a ese acontecimiento no todos de los cuales estaban en la parte de ésos del equipo del softball de Atlee. “