Buscan crear su propia plataforma para evitar que las llamadas sean interceptadas por China.

El equipo de seguridad nacional del presidente Donald Trump está viendo opciones para contrarrestar la amenaza de espionaje de China a llamadas telefónicas en Estados Unidos, que incluyen que el Gobierno construya una red inalámbrica 5G de alta velocidad, dijo el domingo un alto funcionario.

El funcionario, confirmando un reporte de Axios.com, dijo que la opción está siendo debatida en un nivel bajo del Gobierno y está a unos seis a ocho meses de ser evaluada por el propio presidente.

El concepto de una red 5G apunta a hacer frente lo que funcionarios ven como una amenaza de China a la ciberseguridad y a la seguridad económica de Estados Unidos.

El gobierno del presidente Trump ha adoptado una línea dura en políticas iniciadas por su antecesor Barack Obama en asuntos que van desde el papel del Gobierno chino en contener a Corea del Norte hasta los intentos de China por adquirir industrias estratégicas estadounidenses.

Algunos miembros de la comisión de inteligencia de la Cámara de Representantes siguen preocupados por la amenaza a la seguridad que representan Huawei y ZTE, de acuerdo a un asesor legislativo. Las cuestiones planteadas en un informe de la comisión de 2012 sobre las firmas chinas “nunca disminuyeron”, dijo el asesor.

“Queremos construir una red para que los chinos no puedan escuchar nuestras llamadas”, dijo el alto funcionario. “Tenemos que tener una red segura que no permita que malos actores ingresen”, agregó.

Las principales operadoras de telefonía móvil han gastado miles de millones de dólares comprando espectro radial para lanzar redes 5G, y no está claro si el Gobierno de Estados Unidos tendrá suficiente espectro para construir su propia red.

Otra opción es tener una red 5G construida por un consorcio de operadoras de telefonía móvil, dijo el funcionario. “Queremos construir una red 5G segura y tenemos que trabajar con la industria para descubrir la mejor manera de hacerlo”, señaló, hablando bajo condición de anonimato.

Axios publicó documentos que dijo provenían de una presentación de un funcionario del Consejo Nacional de Seguridad. Si el Gobierno construye la red, debería alquilar acceso a las operadoras, publicó Axios.