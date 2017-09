Un estudio reciente revela que compartir el lugar donde se duerme con el perro podría alterar su sueño

Es hora de reclamar su cama y enviar a sus mascotas a otra parte, al menos en la noche.

Su sueño podría verse más alterado si su perro está en la cama, aunque este no es el caso si el perro simplemente está en el dormitorio, según un nuevo estudio de la Clínica Mayo.

“La cuestión es dónde duermen los animales, y si eso afecta a los seres humanos”, explicó la autora principal del estudio, la Dra. Lois Krahn, de la Clínica Mayo, en Phoenix.

“Encontré que hay todo tipo de patrones distintos. La mayoría de las personas son muy leales y aceptan a su mascota. No quieren quejarse de que su mascota las moleste en la noche. Y, según creo, hay más personas que tienen más de una mascota y eso simplemente multiplica la posibilidad de que haya un problema”, dijo Krahn, especialista en medicina del sueño.

El pequeño estudio se centró en 40 propietarios de mascotas con un solo perro en su dormitorio. Los investigadores evaluaron la cantidad de sueño y las veces que se despertaron a lo largo de siete días.

Los participantes del estudio eran mayoritariamente mujeres (el 88 por ciento). Su edad promedio era de aproximadamente 44 años.

Los humanos llevaban un monitor de actividad en la muñeca para detectar el movimiento y la luz. También llevaron un diario del sueño.

Los perros llevaban un monitor de actividad “FitBark” que detectaba solo el movimiento. Los propietarios de mascotas no tuvieron acceso a los datos de actividad de sus perros para que no afectara a los resultados.

Los investigadores concluyeron que la eficiencia del sueño de un ser humano era mayor y que se despertaban menos veces después de empezar a dormir cuando el perro estaba en la habitación, pero no en la cama.

La calidad del sueño del perro no cambió en función del lugar en que estuviera.

“Para mí es igual que con la cafeína”, dijo el Dr. W. Christopher Winter, presidente de Neurología y Medicina del Sueño en Charlottesville, Virginia.

“Las personas me dicen a todas horas que podrían beber una jarra de café antes de ir a dormir y que no afectaría a su sueño, pero yo creo que sí lo afecta y que simplemente no son conscientes de ello. Hace que su sueño, que podría ser del 100 por ciento, sea del 85 por ciento”, dijo.

“Con frecuencia digo que somos buenos a la hora de saber si dormimos bien o dormimos mal en algunas situaciones, pero no somos muy buenos a la hora de saber si dormimos con normalidad. Pero, para algunas personas, si uno ha estado durmiendo con un perro en la cama durante 20 años, ¿qué es lo normal? Uno ni siquiera lo sabe ya, hasta cierto punto”, explicó Winter, que no participó en el estudio.

Krahn dijo: “Hay un par de cosas distintas que se están produciendo. Con mucha frecuencia, la mascota despierta a las personas, porque la mascota las pisa al caminar, o se mueve, se menea en la cama, o ronca. Los perros a veces se moverán y se comportarán según lo que estén soñando. Hay algunas mascotas que se meten debajo de las sábanas, y eso despierta a la persona”.

Winter también apuntó que no solamente debería preocuparse por lo que duerme usted, sino también por lo que duerme su mascota.

“El perro no debería hacerse dependiente de que su dueño esté en la cama con él. Debería tener sus propios buenos hábitos de sueño. Usted podría crear una situación en la que sale de la ciudad y su perro es una pesadilla para la persona que lo cuida, porque usted no está allí para dormir con él”, dijo Winter.

“No soy un gran defensor de dormir juntos, ni con niños ni con las mascotas”, dijo.

Las autores del estudio creen que esta es la primera investigación de este tipo que evalúa de forma objetiva los efectos de los perros que están en los dormitorios sobre el sueño de los humanos. Aun así, recomiendan que se realicen más estudios para evaluar otros tipos de mascotas y varias mascotas por cada ser humano.

También querrían comprender si el hecho de que el propietario se despierte se debe a los movimientos del perro o si el propietario se movió antes.

“También me pregunto si hay alguna diferencia según la mascota que sea. Podríamos estudiar a los gatos, los perros y los perezosos para ver qué diferencias hay”, planteó Winter.

El estudio aparece en la edición de septiembre de la revista Mayo Clinic Proceedings.

