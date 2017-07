El ejercicio solo es el mejor método, según unos investigadores.

Salud

Administrar una corriente eléctrica directamente en el nervio espinal no funciona mejor que los ejercicios de fuerza y movilidad para el dolor lumbar, encuentra un estudio.

El procedimiento, llamado denervación por radiofrecuencia, se ha convertido en un método cada vez más popular para intentar aliviar el dolor que surge de las articulaciones en la columna, anotaron los investigadores.

Pero “nuestros hallazgos no respaldan el valor añadido de la denervación por radiofrecuencia respecto a un programa de ejercicio estandarizado”, comentó la autora del estudio, Esther Maas, que realizó la investigación mientras estaba en la Universidad de Vrije en Ámsterdam, Países Bajos.

“Según nuestros resultados, un programa de ejercicio estandarizado solo debe ser la primera opción en el tratamiento de estos pacientes”, dijo Maas.

El dolor lumbar afecta a al menos un 80 por ciento de las personas en algún momento de sus vidas, según la Asociación Americana de Descompresión Espinal (American Spinal Decompression Association).

La Organización Mundial de la Salud informa que el dolor lumbar es la principal causa de limitación en la actividad y ausencias en el trabajo en gran parte del mundo, y que conlleva una gran carga económica para los individuos, familias, comunidades, industrias y gobiernos.

En la investigación holandesa participaron un total de 681 pacientes con dolor lumbar crónico de tres ensayos clínicos. Los participantes no habían respondido a un tratamiento conservador, que incluía fisioterapia y fármacos.

Cada paciente recibió un programa de ejercicio estandarizado de tres meses y respaldo psicológico si era necesario. En general, esos individuos recibieron dos sesiones de ejercicio de una hora en la primera semana, 18 sesiones de 30 minutos en las nueve semanas siguientes, y una evaluación de una hora en la última semana.

Unos pacientes seleccionados al azar también recibieron denervación por radiofrecuencia junto con el programa de ejercicio. La denervación por radiofrecuencia es usualmente un procedimiento que se administra una sola vez, pero la cantidad máxima de tratamientos en el estudio fue de tres, según Maas.

El Dr. Jonathan Oren, cirujano espinal en el Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York, explicó que la denervación por radiofrecuencia utiliza una corriente eléctrica para crear calor. El calor daña al nervio al que se dirige, y eso interrumpe las señales de dolor que el nervio envía a las articulaciones en la columna.

“Aunque esto podría funcionar en algunos pacientes, los nervios vuelven a crecer y el dolor regresa en un plazo de 9 a 18 meses”, dijo Oren, que no participó en la investigación.

Los resultados de los ensayos holandeses fueron incluso más desalentadores.

Tras tres meses, Maas y su equipo no observaron ninguna mejora clínicamente importante en los niveles de dolor entre los que recibieron la denervación por radiofrecuencia.

Para aliviar el dolor de espalda, Oren recomienda muchos de los ejercicios que formaron parte del régimen de los pacientes del estudio. Sugiere mejorar la fuerza central mediante ejercicios como las planchas para la fortalecer el abdomen, y tijerillas o sentadillas en la pared para fortalecer los cuádriceps. También aconseja aumentar la flexibilidad, sobre todo en las corvas.

“Evite los abdominales y las sentadillas para fortalecer los músculos abdominales si tiene dolor lumbar, ya que esto podría agravar la afección”, anotó Oren.

Maas enfatizó que se necesita más investigación para “conquistar esta enfermedad, que es altamente prevalente”.

“Podría parecer que los pacientes con dolor lumbar crónico que no muestran mejora en los síntomas tras el tratamiento conservador se quedan con las manos vacías, ya que faltan alternativas efectivas para esta población de pacientes”, lamentó.

El estudio aparece en la edición del 4 de julio de la revista Journal of the American Medical Association.

FUENTES: Esther Maas, Ph.D., postdoctoral research fellow, School of Population and Public Health, University of British Columbia, Canada; Jonathan Oren, M.D., spine surgeon, department of orthopedics, Lenox Hill Hospital, New York City; July 4, 2017, Journal of the American Medical Association