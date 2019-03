Presentan Proyecto de Ley para hacer frente al problema

La senadora Heather Carter dice que presentó el Proyecto de Ley del Senado 1354 en un esfuerzo por combatir la escasez generalizada de médicos y enfermeras en el estado.

“Esta es una oportunidad crítica para que Arizona aborde esos problemas y trate de encontrar una solución que funcione para el estado, creo que es realmente importante para nosotros centrarnos en temas prioritarios como este en este próximo ciclo presupuestario cuando tengamos dólares disponibles”, dijo Carter.

La escasez de profesionales de la salud en el estado no es nueva, según Debbie Johnston, vicepresidente senior de policía y desarrollo en el Arizona Hospital and Healthcare Association.

“Hay una grave escasez de médicos y otros profesionales de la salud en Arizona. Esto ha estado ocurriendo durante varios años, se tiene una escasez particular en atención primaria y coloca a 44 de todos los estados en la cantidad de médicos de atención primaria activos”, dijo Johnston.

Y es que, según sus números, que hay 78 médicos de atención primaria por cada 100 mil arizonenses en comparación con el promedio nacional de 92, y en el área rural de Arizona, ese número se reduce a 59.

“El Proyecto de Ley del Senado 1354 , realmente nos ayudará a abordar esta escasez al asignar $ 20 millones en fondos estatales para la educación médica de posgrado con el objetivo de dirigirse a las áreas geográficas de mayor necesidad. Esto incluiría los condados rurales, específicamente “, dijo Johnston.

El proyecto de ley también incluye fondos para programas de capacitación médica de colegios y universidades comunitarias y planes de pago de préstamos médicos para médicos que trabajan en comunidades marginadas.

“Si las personas se comprometen a permanecer en Arizona una vez que se gradúen y soliciten estos programas, entonces podrán recibir el perdón del préstamo y el reembolso del préstamo, eso nos permite incentivar a las personas para que trabajen en nuestro estado en áreas de alta necesidad”, dijo Carter.

Carter dijo que confía en que, de ser aprobada, el proyecto de ley tendría un impacto significativo.

“Todo el paquete junto realmente moverá la aguja hacia adelante de una manera muy firme, y creo que eso es bueno para el estado”, dijo.

