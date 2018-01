Por Hugo Laveen

Phoenix, Arizona. Se los conoce como el latido del corazón de la economía estadounidense: camioneros de grandes distancias y de larga distancia que entregan todo, desde televisores hasta automóviles, así como las cosas que compras en la tienda de comestibles.

Más de $ 17 mil millones en bienes cruzaron la frontera en 2016.

La mayoría de los productos de invierno se clasifican, empaquetan y envían por todo el país, pero es cada vez más difícil cruzar estos vegetales por la frontera.

Los corredores de transporte estiman que hay 1,500 camiones sentados en Nogales en este momento porque no tienen conductores.

“He anunciado mis ofertas de trabajo en periódicos, en craigslist. Tenemos ferias de empleo”, dijo Jim Watson, que dirige la empresa local de camiones JSJ Enterprises, en una investigación difundida por CBS Canal 5.

Watson ha tenido que contratar camioneros mexicanos para que manejen sus 20 camiones grandes.

Tienen licencias de camionero estadounidenses válidas, pero se les exige que vayan directamente de México a sus destinos en los EE. UU. Lo que significa que no son una solución real a la escasez de camioneros y que no pueden recoger productos en Nogales.

“Muchas de estas compañías productoras se van a mudar de Nogales y encuentran otras formas de transportar su producto para que muchos trabajadores locales se queden sin trabajo”, dijo Watson.

Por ahora, esto significa que las tasas van por las nubes.

Una carga de Nogales a LA solía costar $ 1,600 ahora cuesta $ 2,200 y es probable que vaya aún más alto.

El resultado será precios más altos en la tienda de comestibles y grandes almacenes para los consumidores.

Una posible solución es aumentar el número de visas de camionero extranjeras. El año pasado, la administración del presidente Trump permitió 1.500 más, pero será necesario hacer más que eso para marcar la diferencia.