Por Hugo Laveen

Gilbert, AZ. La junta que supervisa las escuelas chárter de Arizona e investiga sobre ellas, dijo que una escuela chárter de Gilbert violó la ley contratando a un maestro que no deberían tener.

La Junta Estatal de Arizona para Escuelas Charter reveló que San Tan Charter School no debería haber contratado a un maestro de Educación Física porque la ley dice que las escuelas charters no pueden contratar maestros que hayan revocado sus certificados de enseñanza.

El mes pasado, un padre preocupado se quejó en las redes sociales después de conocer el pasado de Oscar Rosero, que incluía un certificado de enseñanza revocado por mentir en una aplicación y tener una relación inapropiada con una estudiante de 18 años en una escuela autónoma diferente en 2010.

El miércoles, el director de San Tan Charter, Kristopher Sippel, no contestó las preguntas directas, sino que proporcionó la carta enviada a los padres y explicó qué medidas tomará la escuela para garantizar que el error de contratación no vuelva a ocurrir.

“Para mí, falta una conexión entre la búsqueda de OACIS y la búsqueda de la tarjeta de huellas dactilares de ADPS; estas dos organizaciones y los sitios deberían estar informandose entre sí “, dijo.

OACIS, o el Sistema de información de certificación en línea de Arizona, es donde cualquier persona puede consultar si un maestro tiene un certificado de enseñanza revocado.

En la primera carta de Sippel sobre la situación a los padres, él explicó que Rosero pasó un control de antecedentes y huellas dactilares.

Para cumplir con la ley estatal, la escuela tuvo que proporcionar una lista de su personal completo 2017-2018 y demostrar que utilizó OACIS para verificar si su personal no revocó los certificados de enseñanza para el 18 de diciembre de 2017 a la Junta Estatal de Arizona, para escuelas autónomas.

Además, la escuela tuvo que mostrar que cambió sus prácticas de contratación para incluir la búsqueda de si los maestros habían revocado los certificados de enseñanza antes del 29 de diciembre de 2017.

La escuela cumplió con los plazos, por lo que no tuvo que pagar ninguna multa. El único castigo que recibió la escuela fue una marca roja en su papel de control operativo, una forma pública en línea para medir el rendimiento de la escuela. Recibió “cae muy por debajo” del estándar con un asterisco que explica que la violación se ha solucionado.

De acuerdo con el papeleo y la correspondencia obtenida a través de la Ley de Libertad de Información, una carta entre el Director Sippel y Ashley Berb, directora ejecutiva de la Junta Estatal de Arizona para Escuelas Chárter señaló que, “San Tan Montessori School Inc. recibió una llamada de Garnett Winters, Chief Investigador del Departamento de Educación de Arizona informándonos que ARS 15-183 (c) (5) prohíbe que las escuelas chárter contraten a alguien con un certificado de enseñanza revocado. La Sra. Winters explicó que no muchas escuelas autónomas parecen estar al tanto de este estatuto en particular”.

Si ese es el caso, ¿cuántos otros maestros de escuelas chárter se han escabullido?

En cuanto a la Junta Estatal de Arizona para Escuelas Autónomas, Berg respondió por correo electrónico: “Cuando la Junta se enteró del problema en San Tan, inmediatamente enviamos orientación a todas las escuelas del estado. Además, la Junta Estatal de Educación, la Junta de Charter y la Asociación de Charter están trabajando en conjunto para desarrollar la capacitación del personal de HR de Charter. Cuando el personal de la Junta realiza visitas al sitio como parte de los procesos internos de revisión y renovación, se proporciona información sobre 15-183 (C) (5) al administrador de la escuela. Esta misma asistencia técnica también será parte de las visitas a las escuelas durante el primer año de funcionamiento en el otoño de 2018.”