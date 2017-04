Por Hugo Laveen

Un grupo de distritos escolares de Arizona y varios grupos escolares anunciaron el viernes que planean demandar a la Legislatura por recortes a la financiación de edificios de escuelas públicas y mantenimiento.

La Asociación de Juntas Escolares de Arizona llamó a una conferencia de prensa para el lunes para proporcionar detalles de la demanda. Se espera que busque por lo menos cientos de millones de dólares para las escuelas que la Legislatura no ha financiado desde la Gran Recesión.

Los abogados han estado trabajando en la demanda por al menos dos años. Varias juntas escolares han votado para firmar como demandantes, al igual que las asociaciones que representan a maestros, administradores escolares y funcionarios de negocios.

La demanda apunta a recortes a las cuentas dedicadas del capitolio que fueron creadas para cumplir con una decisión judicial de 1990.

La demanda se produce casi un año después de que los votantes aprobaron un plan para arreglar otra demanda de financiamiento escolar de varios miles de millones de dólares, aprovechando la confianza de la tierra del estado. La Propuesta 123 agrega 3.500 millones de dólares en gastos durante 10 años para resolver una demanda, pero no aborda los recortes a los proyectos de capital que el estado debe financiar. Ese bote de dinero se utiliza para financiar los costos de operación.

La nueva demanda se centrará en los costos de capital. El Estado fue demandado en 1991 por no financiar adecuadamente los edificios y los costos de “capital blando”, como libros y computadoras. La Corte Suprema estatal dictaminó en 1994 que el estado debe proporcionar la financiación para asegurar que todos los distritos escolares proporcionen las instalaciones adecuadas.

El estado pagó, proporcionando $1,3 mil millones en dinero atrasado y hasta $400 millones al año en adelante para gastos de capital. Sin embargo, el estado ha fallado repetidamente para financiar la Junta de Instalaciones Escolares, lo que conduce a un déficit de hasta $2 mil millones.

El Gobernador Doug Ducey propone entregar cerca de 17 millones de dólares a la junta en el próximo año presupuestario, mientras que la Cámara de Representantes propone gastar 63 millones de dólares. Las conversaciones presupuestarias entre el Legislativo y el personal de Ducey han estado en marcha durante semanas, sin avances a la vista sobre el punto clave de la disputa, un plan de fianzas universitario de $1 mil millones.

El portavoz de Ducey, Daniel Scarpinato, dijo el viernes que esperaría hasta que la demanda sea archivada y analizada antes de comentar el caso.

“Nuestro enfoque ahora está en pasar el presupuesto, que incluirá más K-12 dólares, incluyendo para el capitolio y la construcción”, dijo. “Queremos obtener tantos dólares como sea posible a la educación K-12 sin aumentar los impuestos”.