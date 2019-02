Todo listo para el primer gran concierto de Billy Joel en el Chase Field

Gabriel Limón

Ya todo se encuentra listo para que Billy Joel “The Piano Man”, se embarque en su gira por de estadios 2019, donde actuará en lugares que no frecuentan mucho y esto permitirá que los fanáticos que no lo hayan podido hacer en el pasado ahora tengan esa oportunidad.

Y el mejor ejemplo es Arizona, donde arrancará el 9 de marzo en el Chase Field, para beneplácito de todos sus seguidores de ciudades cercanas a Phoenix e incluso el norte de México, donde también es venerado.

El autor de tantos éxitos como River of Dreams, Uptown Girl, Moving Out, Honesty, New York State of Mind, We Didn’t Start the Fire, Just the Way You Are y su inmortal Piano Man estará realizando un espectáculo de estadio al mes, en un estado fuera de su natal Nueva York.

Otras paradas del tour incluirán espectáculos en Miller Park en Milwaukee, Wisconsin, el 27 de abril, el Citizens Bank Park en Filadelfia, Pennsylvania, el 24 de mayo, los Camden Yards en Baltimore, Maryland el 26 de julio, Coors Field en Denver, Colorado, el El 8 de agosto, así como el Fenway Park en Boston, Massachusetts, el 14 de septiembre.

El 22 de junio, Joel y su banda se dirigirán a Europa para tocar en el estadio de Wembley en Londres.

Este recorrido por los estadios concluirá el 12 de octubre en el Globe Life Park en Arlington, Texas.

Joel agotó las entradas de su primer show en Camden Yards en menos de 30 minutos, justo después de la venta pública en línea, igualmente en el Fenway Park, donde regresa por sexto año consecutivo.

“Estamos encantados de que la leyenda de la música Billy Joel se presente en Chase Field”, dijo el presidente y CEO del equipo de los D-backs, Derrick Hall.

Bajo un acuerdo alcanzado a principios de este año con el Condado de Maricopa, los D-backs ahora tienen control sobre la reserva de eventos externos, y lo hacen a través de Arizona Diamondbacks Events & Entertainment.

Además del concierto de Joel, Chase Field albergó recientemente el Cheez It Bowl de fútbol americano universitario a fines de diciembre y el Royal Rumble de WWE a fines de enero.

Sí, eso significa más eventos y conciertos de renombre vendrán a la ciudad.