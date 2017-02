Pero se espera que otros países desarrollados tengan un aumento incluso mayor en la longevidad, según un estudio

En 2030, las mujeres estadounidenses vivirán un promedio de más de 83 años, y los hombres podrían alcanzar un promedio de 80 años, según estima un nuevo estudio.

Estas cifras son un poco superiores que los estimados actuales realizados en 2010. Ahora mismo, las mujeres estadounidenses viven un promedio de 81 años, y los hombres viven un promedio de 77.

Pero se proyecta que otros países desarrollados estén incluso mejor en 2030, según el estudio publicado en la revista The Lancet.

De hecho, después de aplicar 21 modelos estadísticos distintos en 35 países desarrollados distintos, los investigadores descubrieron que Corea del Sur es el país con la mejor previsión de la esperanza de vida futura.

Por ejemplo, se espera que las mujeres surcoreanas vivan un promedio de unos 84 años a partir de 2010. Pero hay una gran posibilidad de que esa cifra supere los 90 años en 2030, indicaron los autores del estudio.

“Apenas a inicios de siglo, muchos investigadores creían que la esperanza de vida nunca superaría los 90 años”, dijo en un comunicado de prensa de la revista el autor principal del estudio, Majid Ezzati, profesor en la Facultad de Salud Pública del Colegio Universitario de Londres, en Inglaterra.

“Nuestras predicciones de aumento de las esperanzas de vida”, añadió, “ponen de relieve nuestros éxitos en la salud pública y en la atención de la salud. Pero es importante que haya políticas que respalden a la creciente población de personas mayores”.

“En particular, necesitaremos fortalecer nuestros sistemas de atención de la salud y social y establecer modelos alternativos de atención médica, como la atención a domicilio asistida por la tecnología”, dijo Ezzati.

El equipo de investigación dijo que las previsiones son estimaciones que, aunque tienen una probabilidad alta, no son el modo en que las cosas sucederán necesariamente.

Aclarado esto, los investigadores combinaron los resultados de varios modelos estadísticos para llegar a un cálculo más preciso que lo que dijeron que normalmente generaría un único modelo por sí mismo.

Encontraron que con respecto a las mujeres, Francia quedó en segundo lugar después de Corea del Sur, ya que se espera que las mujeres francesas vivan hasta los 88.6 años en 2030. Las mujeres japonesas quedaron un poco por detrás, con 88.4 años en 2030.

Y aparte de Corea del Sur, los mayores aumentos en términos de longevidad femenina se observaron en Eslovenia y en Portugal: en ambos casos se espera haber llegado a un aumento de la esperanza de vida de entre 4 y 5 años en 2030.

En el caso de los hombres, los hombres surcoreanos también quedaron en primer lugar, con unas predicciones para 2030 en que la longevidad estará un poco por encima de los 84 años. Los hombres australianos y los suizos quedaron justo por detrás, ya que se anticipa que ambas poblaciones lleguen a los 84 años de edad.

Con respecto a la razón por la que la esperanza de vida de los estadounidenses no va a crecer tanto, el equipo de Ezzati sugirió que las previsiones actuales reflejan una tendencia de larga duración de un crecimiento menor en ese aspecto.

Los investigadores sugirieron que la ausencia de atención médica universal es una de las razones posibles de esta diferencia. Otros factores posibles incluyen una tasa de homicidios alta, un problema cada vez mayor con la obesidad y la creciente desigualdad económica.