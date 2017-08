Los consumidores están reportando otra estafa de impostores que dicen ser empleados del gobierno. Esta vez, los estafadores llaman haciéndose pasar por representantes de los Institutos Nacionales de la Salud (National Institutes of Health, por NIH su sigla en inglés).

Según los reportes, la gente que llaman les está diciendo a las personas que han sido seleccionadas para recibir una beca de $14,000 de parte de NIH. Les dicen que para obtener la beca tienen que pagar un cargo a través de una tarjeta de iTunes o Green Dot o suministrar el número de sus cuentas bancarias.

Si recibes una llamada de este tipo de parte de alguien que te pide que pagues dinero para obtener dinero, pisa el freno. Cuelga el teléfono. Nadie te llamará de parte del gobierno federal para darte una beca.

NIH otorga becas a investigadores, pero antes tienen que pasar por el proceso de solicitud, y esas becas son para propósitos de interés público y no para uso personal.

Además, nadie te llamará jamás de parte del gobierno federal para pedirte información personal o financiera como el número de tu cuenta bancaria o del Seguro Social.

¿Alguna vez te llamó alguien para pedirte que le transfieras dinero, cobres un cheque que te enviaron para que les envíes dinero de vuelta, o uses una tarjeta pre-pagada para pagar? Esas son banderas rojas de alerta.

Nadie que opere legítimamente – y por supuesto que no el gobierno federal – jamás te pedirá que pagues de ninguna de esas maneras.

¿Le enviaste dinero a un impostor del NIH? Comunícate inmediatamente con la entidad que usaste para enviar el dinero (tu banco, MoneyGram, Western Union, iTunes…) y reporta el fraude.

Puede que no logres recuperar tu dinero, pero ciertamente no lo recuperarás si no reportas el incidente, y luego comunícalo a la FTC.