Por Hugo Laveen

Surprise, AZ.— El Proyecto de intersección entre Grand Avenue y Bell Road, un plan de tráfico aprobado hace años, esta a menos de un día de distancia de la apertura a los conductores.

Las rampas de la Grand Avenue desde y hacia Bell Road se abrirán el jueves. La señal de tráfico en Bell Road y Grand Avenue fue activada el lunes.

La construcción comenzó el 4 de enero de 2016 y se esperaba que durara 14 meses. Aunque las rampas se abrirán el jueves, todavía hay un poco de trabajo por hacer, incluyendo el paisajismo. Todo eso se espera concluya en marzo.

Con un precio de casi $42 millones, la conexión vial está diseñada para aliviar la congestión en la concurrida intersección de Bell Road.

“El puente está reemplazando la antigua intersección del nivel del suelo”, explica la página de SurpriseAZ.gov. “Con este nuevo intercambio, a través del tráfico en Grand Avenue ya no se detendrá en Bell Road. En su lugar, las dos carreteras serán conectadas a través de nuevas rampas de entrada y salida construidas dentro de la mediana de Grand Avenue”.

Los planificadores de proyectos tomaron un vistazo no sólo a las necesidades actuales de tráfico, sino que también anticiparon lo que sería más efectivo en los próximos años.

“Teníamos béisbol de la Liga Cactus en mente para la Ciudad de Surprise en el Estadio Surprise que está cerca”, dijo el portavoz del Departamento de Transporte de Arizona Doug Nintzel el miércoles por la mañana, la víspera de la apertura de las rampas. “Una de las cosas que queríamos asegurarnos de que estábamos cuidando era conseguir estas rampas abiertas … a tiempo para que el juego de la Liga del Cactus comenzara … la próxima semana”.

Surpeise Stadium ubicado en 15930 al Norte de Bullard Ave es la casa de entrenamiento de los juegos de primavera de los Reales de Kansas City y los Rangers de Texas. Su primer partido es el sábado 25 de febrero.

Un tramo de Bell Road entre la Avenida 134 y West Point Parkway se cerró en ambas direcciones desde el 1 de abril hasta el 22 de noviembre. En un importante hito, se reabrió justo a tiempo para la temporada de compras navideñas.

El proyecto “está haciendo un mundo de diferencia en esta área”, dijo Nintzel. “Esto está ahorrando a los conductores un montón de tiempo aquí.” Ahora que la nueva intersección está lista para los conductores, hay algunas cosas que usted necesita saber.

Primero es la señal de tráfico antes mencionada. Necesitas estar preparado para parar.

Si se dirige a Surprise Marketplace en la esquina suroeste de Bell Road y Grand Avenue, tendrá que permanecer en Bell Road y entrar justo al oeste del puente, ya sea en la calzada de Chick-fil-A o en West Point Parkway. Si está en Grand Avenue, use la entrada de Bell Grande Drive justo al sur del puente.

Si toma las nuevas rampas a Bell Road desde Grande Avenue, sólo puede ir hacia el este o el oeste en Bell. Una vez que estés en las rampas, no hay que volver a Grand Avenue.

El doble giro izquierdo de Bell Road a Dysart Road y de Litchfield Road a Bell Road ya no están.

“El control de tráfico ha vuelto a la configuración de cierre antes de Bell [Road] en estas intersecciones”, según SurpriseAZ.gov. “Se han eliminado los dos carriles de giro a la izquierda y otros cambios que favorecen el desvío. Por favor, tenga en cuenta los cambios en el control de tráfico”.

La Ciudad de la Surprise dijo que estará supervisando activamente la intersección para sincronizar el tráfico.