AMLO se reunirá con la comunidad inmigrante en Nueva York, en el auditorio de Nuestra Señora de Guadalupe en el 328 West 14th Street, en la Gran Manzana, dio a conocer Héctor Vasconcelos.

NACIONAL

Nueva York. Andrés Manuel López Obrador llegará a Nueva York y Washington a principios de la próxima semana para promover la defensa de los derechos humanos de la comunidad inmigrante mexicana en la era de Donald Trump.

En una visita relámpago, el dirigente de Morena encabezará un acto público comunitario en esta ciudad y expresará la preocupación de su partido por la protección de los derechos humanos de los inmigrantes ante las políticas migratorias de la Casa Blanca en la Organización de Naciones Unidas y poco después en la Comision Interamericana de Derechos Humanos en Washington.

“El objetivo de la visita es impulsar un diálogo y hacernos presentes entre la comunidad mexicana”, informó el doctor Héctor Vasconcelos, secretario de relaciones internacionales de Morena en conferencia de prensa en esta ciudad.

Explicó que la serie de viajes a siete ciudades de Estados Unidos del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena es a raíz de la preocupación por las políticas migratorias anunciadas por el nuevo gobierno de Trump.

Vasconcelos consideró que “en muchas décadas no ha habido un momento tan crítico” en la relación bilateral en torno a los migrantes, y por lo tanto Morena busca “estar presente y acompañar” a las comunidades vulnerables. Indicó que mientras se respeta el principio de la no intervención en los asuntos de otros países, a la vez se considera que “México termina hasta donde esté el último mexicano”.

Informó que López Obrador llegará el próximo lunes 13 de marzo para realizar un acto público con la comunidad inmigrante en esta ciudad. Subrayo que estos viajes a Estados Unidos del dirigente político -a quien calificó como la “figura de la oposición real” en Mexico- “no son una gira proselitista… no se buscan votos, sino el objetivo es hacernos presentes…. a dialogar y ofrecer un mensaje de apoyo”.

Argumentó que el gobierno mexicano no ha hecho lo necesario para enfrentar al gobierno de Trump en el rubro de la defensa de los derechos humanos de los connacionales. y consideró que más bien ha tenido una “actitud pusilánime” ante las posiciones de la Casa Blanca.

Por lo tanto Morena busca poner al centro de este esfuerzo “la defensa de los derechos humanos de los mexicanos” en este país. Vasconcelos subrayó que “todos los seres humanos, estén donde estén, tienen derechos humanos inherentes más allá de las consideraciones legales”, y que sobre ese principio López Obrador entregará un documento al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU el próximo martes.

Poco después viajará a Washington DC para entregar un documento similar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En respuesta a preguntas sobre si López Obrador podría lograr una mejor relación con Estados Unidos si llegara a la presidencia, Vasconcelos comentó que con él “habría un gobierno con gran autoridad moral y legitimidad” y “un concepto claro de la soberanía”, de todo lo cual carece el actual régimen que ahora gobierna “un México sumido en violencia y corrupción”.

López Obrador inició esta serie de visitas a Estados Unidos el 12 de febrero cuando viajó a Los Ángeles, seguido por viajes a Chicago, El Paso, Phoenix y próximamente Nueva York y Washington. Más adelante visitará a Laredo y San Francisco.

Vasconcelos informó que ahora existen por lo menos unos 35 “comités de simpatizantes” de Morena en Estados Unidos, la mayoría en la zona de Los Ángeles.