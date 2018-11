Los latinos no debemos permitir que la retórica de Donald Trump intimide el poder de nuestro voto y el valor y contribuciones que aportamos al país.

Política

Los republicanos, liderados por el presidente Donald Trump, han hecho de los ataques a los inmigrantes el foco central de su campaña 2018.

Organizaciones que apoyan al partido conservador, están publicando anuncios negativos sobre la inmigración, incluidos los comités de campaña de los senadores republicanos, miembros de la Cámara Republicana (NRCC), Gobernadores Republicanos (RGA), y donantes como el “Congressional Leadership Fund” (Fondo de Liderazgo del Congreso), que está aliado con el congresista y presidente de la Cámara Baja Paul Ryan, el “Senate Leadership Fund” (Fondo de Liderazgo del Senado), aliado con el senador y líder republicano Mitch McConnell y el “America First” aliado de Trump. Pero, ¿por qué?

Simple, para dividir y para distraer.

Los republicanos están tratando de culpar a los inmigrantes de todos los males en Estados Unidos, a pesar de que ellos han tenido el control total durante los últimos dos años, y han usado ese poder para aprobar recortes de impuestos para los más adinerados y tratar de quitarle la atención médica a millones de personas.

Teniendo en cuenta esto, America’s Voice ha compilado una base de datos de anuncios antiinmigrantes en nuestro sitio web “Divide and Distract”: http://www.divideanddistract2018.com en el que buscamos mantener un registro de los ataques lanzados por las operaciones de campaña del Partido Republicano y así mostrar cuán extensa ha sido esta estrategia. La misma estrategia que fue utilizada por el candidato republicano a gobernador en Virginia el año pasado, y que aunque fracasó, fue tomada como principal bandera de lucha por el asesor número uno de Trump, Stephen Miller, cuando informó a Breitbart (un sitio web de noticias ultra conservadoras) que los ataques a la inmigración serían su mensaje central para 2018.

Y así se ha aplicado en todo el país. En muchos estados y distritos, votantes están viviendo este clima anti-inmigrante y muchos se ven amenazados por estas tácticas de racismo en sus comunidades. Es una estrategia puramente política, diseñada para crear la división y distracción que los republicanos necesitan para no tener que hablar sobre sus fallas.

El anuncio anti-inmigrante más reciente tuiteado por el presidente el miércoles, es otra calumnia acerca de la comunidad latina con su enfoque en los criminales. El mismo incluye un video de la caravana migrante, manteniendo la retórica de Trump que la califica como una “invasión”, implicando además que todos los inmigrantes que intentan venir a este país son delincuentes y que los latinos que ya están aquí son asesinos. Al mismo tiempo, este anuncio demuestra cuán cómodos se sienten el presidente y los republicanos al faltarle el respeto a los latinos.

En un artículo reciente en Bloomberg, Demetrios Pogkas y David Ingold expusieron cómo “los temas dominantes de los anuncios electorales que los votantes han visto en televisión, se ven muy diferentes según el lugar donde vives”. Y cuando se trata de inmigración, descubrieron que casi uno de cada cinco anuncios republicanos han mencionado inmigración este año, a pesar de que es un tema importante sólo en unas pocas áreas del país.

Así que en lugar de hacer campaña sobre los temas del día a día que afectan a los votantes, la mayoría de los republicanos están simplemente siguiendo la fórmula incendiaria de Trump. Están satanizando a las personas de color para que los votantes no se centren en el horrible historial del partido conservador en materia de salud, desigualdad de ingresos y corrupción.

Esta fórmula baja y cínica, probablemente funcione con la base de Trump, pero no debería funcionar con la mayoría de los estadounidenses que están cansados de su evidente estrategia de “divide y vencerás”, y muy particularmente no debería funcionar con los latinos, quienes no debemos permitir que esta retórica intimide el poder de nuestro voto y el valor y contribuciones que aportamos