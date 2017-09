Un tratamiento no invasivo funcionó en un tercio de los pacientes de un estudio, aunque los efectos fueron temporales.

Salud

Una terapia que estimula una región del cerebro vinculada con el lenguaje podría ayudar a tranquilizar a las “voces” alucinatorias que con frecuencia persiguen a los pacientes de esquizofrenia, sugiere una investigación reciente.

La voz de una alucinación “le parece muy real al paciente y muy perturbadora”, explicó la autora del estudio, la Dra. Sonia Dollfus. “Las voces se pueden sentir dentro o fuera del cerebro”.

Dollfus es directora del departamento de salud mental del Centro Hospitalario de la Universidad de Caen, en Francia.

Normalmente, un 70 por ciento de los pacientes de esquizofrenia que experimentan esas voces son tratados con antipsicóticos, señaló.

Lamentablemente, no todos los pacientes responden, pero este nuevo tratamiento podría ser una alternativa “muy promisoria”, añadió.

Dollfus anotó que esas alucinaciones auditivas pueden implicar solo una o varias voces, que hablan de forma intermitente o constante. En algunos casos, las voces (que pueden ser antagónicas o amigables) hablan entre ellas, mientras que en otros casos “hablan” directamente al paciente.

La estimulación magnética transcraneal (EMT) no es un concepto del todo nuevo, ya que se estudió por primera vez en 2000 como medio para afrontar una variedad de problemas psiquiátricos, entre ellos la depresión.

Para explorar más su potencial para los pacientes de esquizofrenia, los investigadores se enfocaron en una parte asociada con el lenguaje del lóbulo temporal del cerebro que no había sido el objetivo de esfuerzos anteriores con la EMT.

El equipo del estudio también aumentó de forma dramática la frecuencia de los pulsos magnéticos, al pasar de solo 1 estimulación por segundo a 20 por segundo.

A lo largo de dos días, los científicos dividieron a casi 60 pacientes franceses con esquizofrenia en dos grupos. Un grupo se expuso a dos sesiones diarias de 13 minutos de EMT, mientras que el otro se sometió a un tratamiento de EMT falso.

Dos semanas después del tratamiento, los investigadores encontraron que más de un tercio de los del grupo de la EMT experimentaron una reducción de un 30 por ciento en las voces alucinadas. Esto contrasta con más o menos un 9 por ciento entre aquellos a quienes se ofreció el tratamiento falso. No se observó ningún efecto secundario importante en el grupo de la EMT.

“Observamos una reducción significativa en las voces 14 días después de la estimulación”, anotó Dollfus. “Pero la eficacia fue pasajera. Debemos seguir investigando para mantener esta eficacia más tiempo”.

Dollfus y sus colaboradores presentaron sus hallazgos esta semana en París en una reunión del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología (European College of Neuropsychopharmacology). Las investigaciones presentadas en las reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por profesionales.

El Dr. Jeffrey Borenstein, presidente y director ejecutivo de la Brain & Behavior Research Foundation, en la ciudad de Nueva York, anotó que las alucinaciones auditivas “son un síntoma muy común en los esquizofrénicos”.

La intervención con la EMT es un nuevo método “alentador”, dado que “se puede usar en conjunto con los medicamentos para tratar las alucinaciones auditivas”, planteó.

Pero Borenstein advirtió que el estudio fue pequeño, y enfatizó que “se necesita más trabajo antes de que comprendamos la viabilidad de la EMT en el tratamiento de las alucinaciones auditivas”.

FUENTES: Sonia Dollfus, M.D., Ph.D., professor, psychiatry, and head, mental health department, CHU Caen, ISTS, University of Caen, Normandy, France; Jeffrey Borenstein, M.D., president and CEO, Brain & Behavior Research Foundation, New York City; Sept. 5, 2017, presentation, European College of Neuropsychopharmacology meeting, Paris