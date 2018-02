Por Hugo Laveen

Los Ángeles, CA. Un guardia de seguridad escuchó a un estudiante amenazando con abrir fuego en su escuela secundaria del sur de California días después de una masacre en Florida, y una investigación rápida descubrió dos rifles de asalto y casi 100 cargadores de gran capacidad, en su casa , dijeron las autoridades el miércoles.

Aunque el joven de 17 años afirmó que su comentario era una broma y que los investigadores no descubrieron una trama específica, el jefe del departamento de sheriff más grande del país dijo que muestra la necesidad de tomar en serio todas las amenazas potenciales.

“Este es un ejemplo de algo que podría haber recorrido ese camino, pero no fue así”, dijo el sheriff del condado de Los Ángeles, Jim McDonnell, refiriéndose al tiroteo en la escuela secundaria de Florida que mató a 17. “Como vemos, estos incidentes ocurren uno después de otro, todos estamos buscando decir cómo detenemos esto? ”

Una organización nacional que rastrea las amenazas de la escuela dice que se registran alrededor de 50 por día en promedio desde el tiroteo en Florida, en comparación con alrededor de 10 por día en promedio.

El oficial de seguridad escolar Marino Chávez escuchó al adolescente decir el viernes en la preparatoria El Camino, cerca de la ciudad de Whittier, que iba a “disparar a la escuela en algún momento en las próximas tres semanas” e informó el comentario a las autoridades, dijo McDonnell.

Chávez dijo que le preguntó al estudiante sobre la amenaza, y el adolescente confirmó que lo hizo, pero estaba bromeando y no lo decía en serio. El adolescente aparentemente estaba enojado porque un maestro le dijo que no podía usar audífonos en el aula, dijo el guardia.

“No soy un héroe. Estaba haciendo mi trabajo”, dijo Chávez en una conferencia de prensa.

Los alguaciles registraron la casa del adolescente y encontraron dos rifles AR-15, 90 cargadores de gran capacidad y dos pistolas, incluida una que quedó en una canasta de lavandería en el pasillo, dijo el sheriff.