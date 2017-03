Por Hugo Laveen

Un hombre que fue arrestado por tomar fotografías de mujeres en un baño de la Universidad Estatal de Arizona será deportado.

Xiaoyuan Zhang, de 22 años de edad, fue arrestado a finales de septiembre. La policía dijo que fue visto grabando videos de mujeres en puestos de baño en el Salón de Conferencias de Educación en el campus de Tempe.

“El señor Zhang entró en custodia de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 24 de enero tras ser condenado por cargos de voyerismo un delito grave”, dijo Yasmeen Pitts O’Keefe, de la Oficina de Relaciones Públicas del ICE. “Un juez de inmigración de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia determinó posteriormente que el Sr. Zhang ya no tiene bases legales para permanecer en los EE.UU. Por consiguiente, el ICE ahora está haciendo los preparativos para repatriar al Sr. Zhang a su país natal”.

De acuerdo con los trámites de la corte de Zhang donde se conoció el incidente de septiembre, “tiene una historia de tomar fotos y videos bajo faldas femeninas”.

Los investigadores encontraron las pruebas que necesitaban en el teléfono de Zhang.

“Durante el proceso de la entrevista, el sospechoso nos dio el consentimiento para mirar su teléfono”, dijo Katy Harris, una portavoz del Departamento de Policía de ASU, después de la detención de Zhang. “Cuando miramos su teléfono encontramos imágenes de hembras en puestos de baño”.

Según se informa, las imágenes eran de seis mujeres diferentes.

Según informes, Zhang dijo a la policía que “había entrado en el edificio para usar el baño pero no pudo encontrar la habitación de los hombres”, por lo que entró en el baño de mujeres.

Algunas mujeres que estaban en el baño aparentemente vieron lo que estaba haciendo y lo detuvieron hasta que los oficiales llegaron allí.

Durante la entrevista policial, Zhang, que es un ciudadano chino, según informes, dijo a los oficiales que tenía una “mente sucia” y “por eso tomó el video”.

Zhang era un estudiante de ASU que vivía fuera del campus; no tiene conexiones familiares en Arizona.

Actualmente se encuentra recluido en la instalación de Inmigración y Aduanas de Florence, en espera de su deportación a China. No está claro cuándo ocurrirá eso.