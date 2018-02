Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Más de 300 voluntarios de la Universidad Gran Cañón y Hábitat para la Humanidad se reunieron en la Escuela Primaria García el sábado por la mañana, para ayudar a embellecer los terrenos de la escuela.

“Estamos volviendo a pintar las líneas de las canchas de básquetbol, la rayuela, una enorme pared de una milla de largo aquí y con eso le damos un aspecto nuevo y fresco”, dijo la estudiante de GCU Quin Jackson. Ella ayudó a coordinar a estudiantes voluntarios para ayudar a una escuela que, según su superintendente, estaba en una necesidad desesperada.

“No recibimos dinero del estado durante muchos años para nuestros edificios, así que [los estudiantes] se sentirán maravillosos al ver todos estos sueños, que antes no podíamos hacer, pero gracias a GCU y al presidente Mueller, un sueño se hizo realidad “, dijo José Díaz, Superintendente del Distrito Escolar Primario Murphy.

El presidente de GCU, Brian Mueller, dice que ayudar a las comunidades de los alrededores es parte de la misión de GCU. No solo los estudiantes de GCU están ayudando a embellecer la escuela, también están ayudando a los niños con sesiones de tutoría después de la escuela.

“Ellos [los estudiantes de GCU] están aquí porque quieren servir. Es parte de lo que somos como Universidad Cristiana, ir a donde sea que haya necesidad y hay mucha necesidad aquí es un vecindario que está descuidado”, dijo Mueller.

Los esfuerzos voluntarios del sábado incluyeron el trabajo no solo de los estudiantes y el personal de GCU, sino también de voluntarios de Hábitat para la Humanidad.