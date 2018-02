Por Hugo Laveen

Paradise Valley, AZ. Una imagen inquietante de un símbolo racista formado por estudiantes de Paradise Valley High School ha circulado en las redes sociales.

La foto muestra a un puñado de estudiantes utilizando sus cuerpos para formar una esvástica en el suelo. No está claro dónde o cuándo se tomó la foto.

En una declaración, el Distrito Escolar Unificado Paradise Valley dijo que está investigando y los estudiantes serán disciplinados.

Ningunos nombres fueron dados a conocer.

La declaración completa del distrito se puede ver a continuación.

En PVSchools, nuestra primera prioridad siempre es la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal.

La administración de Paradise Valley High School fue notificada que varios estudiantes fueron fotografiados en una pose que representaba un símbolo racista. PVSchools no tolera ni aprueba este tipo de comportamiento. Paradise Valley High School está llevando a cabo una investigación, y los estudiantes serán disciplinados de acuerdo con el Manual para padres / estudiantes. Debido a la Ley de privacidad y derechos educativos de la familia (FERPA), PVSchools no puede proporcionar ningún detalle sobre los estudiantes en cuestión, incluidas las medidas disciplinarias que se tomarán.

Siempre es recomendable que los padres revisen los teléfonos y / o tabletas de sus hijos para ver lo que están enviando mensajes de texto, publicando en las redes sociales y transmitiéndolos a otras personas. Los padres nunca deben dudar en llamar o enviar un correo electrónico a la escuela, así como a la policía si oyen o ven información concerniente.