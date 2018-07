Por Hugo Laveen

Tempe, AZ.¬ – Los inquilinos tuvieron un rudo despertar el jueves por la mañana después de que su complejo de apartamentos de gran altura, fuera evacuado debido a un incendio en Tempe.

Las alarmas de incendio despertaron a la mayoría de los inquilinos después de que estallara el siniestro en el complejo de apartamentos ‘Ten01 on the Lake’, cerca del Loop 202 y Scottsdale Road, alrededor de las 2:44 de la madrugada.

“Saquen los animales, entiendan, ya saben, agarrén álbumes de fotos y simplemente salgan rápido”, dijo el inquilino Jacolyn Romo. “Desperté a mi vecino porque aún no lo escuchaba”.

Poco después de la llegada de los bomberos, los inquilinos fueron evacuados mientras buscaban la fuente del incendio.

La policía de Tempe dijo que la unidad de aire acondicionado en el quinto piso del Edificio A estaba en llamas. En este momento, el fuego está apagado. Sin embargo, una tubería de 3 pulgadas estalló dentro del edificio y goteó agua del piso uno al cuatro. La fuga se ha detenido pero el agua ha dañado algunas de las habitaciones.

La magnitud del daño aún no se conoce, pero al menos 40 residentes tendrán que mudarse a otras unidades. “Es un complejo enorme, son 500 apartamentos. Tenía miedo de que fácilmente pudiera estar a salvo, pero quién sabe, quizás el resto del complejo de apartamentos esté en peligro”, dijo el inquilino Conal Tanner.

La policía de Tempe dijo que no se reportaron heridos.

Los inquilinos permanecen afuera mientras los bomberos continúan trabajando en la escena. El Departamento de Bomberos de Tempe dijo que no volverán a entrar durante varias horas más.

La policía de Tempe dijo que Playa Del Norte Drive estará cerrada durante las próximas horas debido al incendio. Scottsdale Road permanecerá abierto.