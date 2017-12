Por Hugo Laveen

Scottsdale, AZ. Un ex alumno de Coronado High School es acusado de falsificar cáncer para recibir miles de dólares en donaciones de otros ex alumnos.

Christopher Wade Nelson, de 46 años, enfrenta cargos de robo, fraude y toma de la identidad de otra persona. La policía dice conocer a por lo menos 20 víctimas, que donaron un total de $30,000 a Nelson.

Según el informe policial, Nelson se conectó con antiguos compañeros de clase en Facebook en 2010, pidiendo a los ex miembros de la banda y otros alumnos de Coronado High School que donen dinero para ayudar a pagar su “tratamiento contra el cáncer”.

Él había afirmado tener cáncer de páncreas terminal.

Durante los próximos cinco años, la policía dice que el grupo de ex compañeros de clase coordinó los esfuerzos de recaudación de fondos para recaudar dinero para “gastos médicos relacionados con los tratamientos contra el cáncer que afirmó recibir”.

Según el informe de la policía, Nelson también creó una cuenta de correo electrónico falso a nombre de su tía, que “solía defraudar a los amigos con dinero”.

El informe de la policía dice que para el año 2014, “las víctimas comenzaron a darse cuenta de que el acusado Nelson no tenía cáncer terminal”.

“Más tarde se descubrió que Nelson nunca fue diagnosticado con ningún tipo de cáncer y nunca tuvo ningún tratamiento en ningún hospital para el cáncer o cualquier otro procedimiento relacionado con el cáncer”, según el informe policial.

Luego de un arresto no relacionado en 2015, según los informes, Nelson “sintió la presión de decir la verdad sobre el dinero que le robó a sus amigos”. Entonces, la policía dice que creó otra cuenta de correo electrónico falso, y envió una nota a su grupo de apoyo titulado “El fallecimiento de Wade Nelson”.

En el mensaje, dijo que Nelson se había suicidado.

Nelson fue arrestado en Chandler el 7 de diciembre.

Se alienta a cualquiera que haya donado dinero a Nelson a ponerse en contacto con la Policía de Scottsdale.