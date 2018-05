Por Hugo Laveen

Scottsdale, AZ.— Un gran jurado ha acusado formalmente al ex director financiero del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale de 11 cargos por delitos graves en un caso de conflicto de intereses, dijo el lunes la Oficina del Fiscal General de Arizona.

Laura Smith ahora enfrenta nueve cargos de conflicto de intereses y dos cargos de fraude.

Mientras trabajaban como CFO del distrito, los investigadores dijeron que Smith aprobó miles de dólares en pagos a una compañía administrada por su hermana, Professional Group Public Consulting, Inc. Smith aprobó las órdenes de compra y las órdenes de cambio entre febrero y octubre de 2017.

Según la oficina de la AG, Smith no reveló que tanto ella como su hermana, Caroline Brackley, tenían importantes intereses financieros en la empresa.

Un investigador contratado por el SUSD determinó que Smith participó activamente en la contratación de la empresa, lo que incluye contactar deliberadamente a su hermana para conocer los precios de PGPC.

Smith había firmado previamente un formulario de divulgación de conflicto de intereses con el distrito, pero no reveló cuánto interés tenía en PGPC y el interés sustancial de su hermana.

Smith renunció al distrito a principios de este año. En su carta de renuncia, Smith dijo que fue un “error genuino e inocente” que no reveló que ella y su hermana tenían un interés financiero en PGPC.

La presidenta de la junta directiva del SUSD Barbara Perleberg dio a conocer la siguiente declaración:

“El Distrito Escolar Unificado de Scottsdale está al tanto de las acusaciones por delitos graves esta noche contra la ex directora financiera de SUSD, Laura Smith. Estas acusaciones son el resultado de una larga y cuidadosa investigación de la oficina del Procurador General de Arizona, y apreciamos su diligente trabajo.

A fines de 2017, el SUSD solicitó a un abogado externo que realizara una investigación sobre la Sra. Smith y presuntos conflictos de interés. El SUSD compartió los resultados de esa investigación con la oficina de la AG y continuará cooperando plenamente con el Fiscal General.

Como parte del trabajo de investigación del Fiscal General, el Auditor General ha preparado un informe que, en parte, proporciona recomendaciones para ayudar a evitar futuras infracciones de conflicto de intereses por parte de cualquier empleado del SUSD. Agradecemos esa guía a medida que trabajamos para reparar los sistemas rotos y garantizar el cumplimiento por parte de los empleados de todas las reglas y regulaciones.

Este ha sido un capítulo extremadamente difícil en la historia del SUSD. Si bien estamos ansiosos por cerrar ese capítulo y seguir adelante, también queremos estar seguros de que entendemos exactamente cómo sucedieron esos errores, para que podamos aprender del pasado y hacerlo mejor en el futuro “.