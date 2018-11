Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.- El presidente Trump está duplicando a los migrantes centroamericanos que hacen la peligrosa travesía a la frontera, tratando de enviar casi tres veces más tropas que luchan en el Medio Oriente para detener la caravana de aproximadamente 4,000 personas, que la ONU ahora estima. 2,000 de ellos son niños. “Lo siento por mis compatriotas que ven a niños que arriesgan sus vidas para encontrar una vida mejor”, dijo Tony Banegas.

Banegas se desempeñó como cónsul de Honduras de 2006 a 2016. Llegó a los estados en los años 80 para ir a la universidad en la Universidad Estatal de Arizona. Nacido en Honduras, Banegas trabajó allí con comunidades desfavorecidas. Ahora, él trabaja con familias y niños como Presidente y CEO de Children First ayudando a recaudar fondos para los niños desfavorecidos en Phoenix para proporcionarles los recursos que necesitan para tener éxito.

Banegas pasó 13 años como ejecutivo trabajando con grandes organizaciones sin fines de lucro que trabajan con proyectos de bienestar infantil en todo Phoenix. Además de su trabajo aquí, también viaja anualmente a Honduras para trabajar en proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas allí.

“Conozco bien a mi país, por lo que apoyo muchos proyectos, proyectos de agua, proyectos de salud, proyectos de educación, camiones de basura en mi ciudad natal”, dice. “Las cosas están mucho mejor en Honduras, ya no somos el país más violento del mundo”.

Mientras que las condiciones están mejorando, dice, la tasa de desempleo está cerca del 20 por ciento y el 60 por ciento de la población vive en la pobreza. Los migrantes que se unen a las caravanas son los más pobres de los pobres, dice, en busca de una vida mejor sin nada que perder. Pero, él dice que estas personas están siendo explotadas por sus países de origen. Que les prometan algo en América que no pueden lograr. “Se han documentado casos en los que el partido de la oposición del gobierno en este momento está tratando de apoyar y alentar a estas personas incluso con dinero por venir”, dijo.

Banegas agregó que se sabe que los delincuentes se infiltran en la caravana, pero son raros y no reflejan a la mayoría de las personas que están haciendo el viaje. “Aprehendimos, no hace mucho, a muchos chinos y africanos en Honduras que intentaban llegar a los EE. UU., Por lo que es un camino muy transitado, por así decirlo. Así que encuentra todo tipo de personas y personajes, siempre ha sido arriesgado, tiene todo tipo de personas. de los criminales que están tratando de violar y tomar lo que tienes, por lo que hay mucha gente allí. Una vez más, no son solo de Honduras, tienes gente de Guatemala, El Salvador y otros países, pero de nuevo la gran mayoría de personas honestas que intentan Encuentra una vida mejor”, dice Banegas. “Hay criminales en todas partes, pero esa no es la gran mayoría de ellos”.

Banegas dice que la retórica del presidente no está ayudando y está jugando con los temores de muchos para ganar las elecciones. “Es desafortunado porque se está usando justo en medio de las elecciones para influir en algunas personas, por lo que no es cierto”, dijo Banegas.

Él dice que el presidente no puede cambiar las leyes de asilo ya que están protegidos por la Convención de Ginebra, la ONU y varios tratados internacionales. Banegas también cree que la promesa de enviar cerca de 15,000 soldados a la frontera es infructuosa. ‘No tienen la autoridad para arrestar. Ese es el deber de la patrulla fronteriza … Está jugando a la política otra vez si quieres luchar contra el terrorista, envíalos a luchar contra el ISIS, hay menos de 5,000 soldados que luchan contra el ISIS, esa es la mayor amenaza para este país y el mundo. Envíalos allí “, dice.

Él dice que la mayoría de estos migrantes están siendo manipulados para pensar que necesitan hacer el viaje a los Estados Unidos cuando en realidad deberían tratar de buscar asilo directamente desde su país de origen. “Trabajemos allí con lo que tenemos allí. Tenemos en Guatemala, Honduras y El Salvador, tenemos un plan de progreso que fue aprobado por la Administración Obama para trabajar con esos países allí mismo”, dijo. “Sé que es cierto que la gente juega con miedo y hambre cuando no tiene nada que perder y alguien se acerca a usted y le dice, ‘vamos a cubrir sus gastos y vamos como grupo y tenemos la oportunidad de entrar “No tienen nada que perder. Lo sé porque he tratado con más de diez años como cónsul honorario”.