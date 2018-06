Por Hugo Laveen

Boston, MA. Un ex decano de secundaria conocido como defensor de la no violencia fue condenado el jueves por disparar y casi matar a un estudiante que había reclutado para venderle marihuana.

Shaun Harrison, de 58 años, fue declarado culpable de todos los cargos, incluido un asalto armado con la intención de asesinato, por un jurado de la Corte Superior de Suffolk en su segundo día de deliberaciones.

“Shaun Harrison fue realmente un fraude, estaba viviendo una mentira, y fue claramente expuesto en este caso”, dijo el fiscal Dan Conley. “No solo no fue un hombre de Dios ni un modelo para los jóvenes, sino que los manipuló de una manera terriblemente ofensiva”.

Harrison, que había trabajado como decano en Boston English High School durante cinco años, reclutó a Luis Rodríguez de 17 años para venderle marihuana en la escuela y le pegó un tiro el 3 de marzo de 2015, porque creía que el alumno no estaba generando suficientes ventas y retención de dinero.

Rodríguez, ahora de 20 años, testificó que provenía de una familia disfuncional y confiaba en Harrison, a quien los estudiantes apodaron “Rev.”

“Era mi consejero. Fui a él por todo”, dijo Rodríguez durante el juicio de dos semanas.

El día del tiroteo, la pareja se reunió en una gasolinera donde se suponía que Harrison debía entregar algunas drogas.

Harrison le disparó al estudiante en la parte posterior de la cabeza y huyó a pie, dijeron los fiscales. La bala entró a la cabeza de Rodríguez justo debajo de su oreja derecha. Simplemente pasó por alto su arteria carótida, se rompió la mandíbula y causó daño a los nervios y pérdida de la audición.

Rodríguez dijo que fue salvado por los ocupantes de un automóvil que pasaba, que llamó al 911.

Bruce Carroll, el abogado de Harrison, preguntó por qué Rodríguez no identificó inmediatamente a su cliente como el tirador, a pesar de que estaba consciente y alerta.

Rodríguez le había dicho al personal del hospital que uno de sus clientes de marihuana le había disparado durante un fallido negocio de drogas, dijo Carroll.

“Me tomó un tiempo reunir todos mis pensamientos después de recibir un disparo en la cabeza, señor”, dijo Rodríguez durante el interrogatorio. “Estaba en tal negación. Sabía quién lo hizo. Por supuesto, sabía quién lo hizo”.

La sentencia está programada para el viernes.