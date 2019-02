McCabe enumeró los intentos de Trump de detener la investigación de la Trama Rusa

Nacional

No paran las malas noticias para el presidente Donald Trump luego de su declaratoria de emergencia nacional para la construcción de su muro fronterizo.

El ex director adjunto del FBI, Andrew McCabe, dijo que el presidente Trump habría “cometió un delito” debido a sus intentos de detener la investigación de la Trama Rusa.

En una entrevista del programa “60 minutos” que se transmitió este domingo, McCabe dijo que el posible crimen se debió a la decisión de Trump de despedir al ex director del FBI James Comey en 2017 y los intentos públicos de intentar socavar una investigación sobre los vínculos de su campaña con Rusia.

“Y la idea es, si el presidente cometió una obstrucción de la justicia, despidió al director del FBI para impactar negativamente o para cerrar nuestra investigación de la actividad maligna de Rusia y posiblemente en apoyo de su campaña, como investigador de contrainteligencia tiene que preguntarse. “¿Por qué haría eso un presidente de los Estados Unidos?”, dijo McCabe en la entrevista.

El ex funcionario del FBI, quien fue despedido por la administración de Trump en la víspera de su retiro, también dijo que el FBI tenía una razón legítima para abrir una investigación de contrainteligencia sobre los vínculos de Trump con Rusia. Agregó que el subprocurador general, Rod Rosenstein, estaba de acuerdo con las investigaciones y le dijo a los entrevistadores: “Absolutamente”.

“Entonces, todos esos mismos tipos de hechos hacen que nos preguntemos si existe una relación inapropiada, una conexión entre este presidente y nuestro enemigo más temible, el gobierno de Rusia”, dijo McCabe.

McCabe señaló una serie de comentarios de Trump, incluidos los tuits, que sugerían que Rusia estaba en el centro de su decisión de despedir a Comey.

El ex director dijo que esos comentarios, así como la solicitud de Trump de que el FBI pusiera fin a una investigación sobre Michael Flynn, su primer asesor nacional, le preocupaba a la agencia que el presidente intentara obstruir la investigación de Rusia.

“En conjunto, estas circunstancias fueron hechos articulables que indicaban que un crimen pudo haber sido cometido”, dijo McCabe al programa “60 minutos”. “El presidente puede haber estado involucrado en la obstrucción de la justicia en el despido de Jim Comey”.

Por su parte Trump arremetió contra McCabe este lunes temprano en Twitter, diciendo: ” Wow, muchas mentiras ahora deshonradas actuando el director del FBI, Andrew McCabe. Fue despedido por mentir, y ahora su historia se descompone aún más”.