Por Hugo Laveen

Gilbert, AZ.— Un ex empleado de una guardería de Gilbert ha sido arrestado por presuntamente tocar a niñas de manera inapropiada.

La policía dice que Tanner Anthony Lang, de 24 años, enfrenta dos cargos de abuso de menores.

Los supuestos incidentes ocurrieron en el Children’s Learning Adventure Center cerca de Power y Germann en Gilbert. Lang había estado trabajando allí como profesor. La policía dice que según se informa ocurrió en un programa después de la escuela entre septiembre de 2015 y mayo de 2016.

La madre de una víctima dice que su hija de 6 años le contó lo que pasó.

La niña le dijo a la policía que Lang “pasó la mano por la parte de atrás de sus pantalones y le tocó las nalgas con la mano”, según documentos policiales.

Una segunda víctima se presentó más adelante reportando un incidente similar en el mismo período de tiempo.

Cuando la policía interrogó a Lang, reconoció que conocía a ambas víctimas. Pero la policía también dice que ni admitió ni negó haber tocado a las niñas.

Children’s Learning Adventure emitió esta declaración con respecto al incidente:

“Children’s Learning Adventure está enterada de la detención de un ex miembro del personal por dos cargos de agresión agravada por un adulto contra un menor. Este ex miembro del personal fue puesto suspendido de su trabajo tan pronto como las acusaciones fueron llevadas a nuestra atención y fue posteriormente dado de baja, una vez que nos enteramos de su arresto.

Children’s Learning Adventure cooperó con el Departamento de Policía de Gilbert en su investigación de este asunto y continuará haciéndolo. Como esta investigación está en curso no estamos al tanto de detalles sobre las acciones que llevaron a los cargos. Como Children’s Learning Adventure cree que la comunicación abierta y la transparencia son esenciales, nos comunicaremos directamente con nuestras familias cuando la información adicional esté disponible. Mientras tanto, el centro y la dirección corporativa están disponibles para discutir esta situación con cualquier padre que pueda tener preguntas o preocupaciones.

En Children’s Learning Adventure proporcionar un ambiente seguro y nutritivo en el cual los niños pueden aprender y crecer es nuestra máxima prioridad. Todos los maestros y el personal han sido sometidos a un cuidadoso examen del empleo, incluidos los antecedentes penales y los registros del CPS. Los sistemas de cámaras de circuito cerrado y las aulas abiertas con paredes de cristal proporcionan una observación continua de las actividades del aula.

El centro y la gerencia corporativa seguirán siendo hiper-vigilantes y comprometidos para asegurar la seguridad y el bienestar de los niños en nuestro centro. Creación de un ambiente de cuidado en el que los niños desarrollan un amor a lo largo de la vida de aprendizaje sigue siendo nuestra misión y estamos comprometidos a tomar todas las medidas necesarias para asegurar que cumplimos con este objetivo “.