Nacional

Salt Lake City, UT. Un ex líder de la secta polígama fue sentenciado el miércoles a casi cinco años de prisión por su papel en la realización de un ardid fraudulento de cupones para alimentos y por escapar del confinamiento domiciliario mientras espera el juicio.

La sentencia de Lyle Jeffs cierra el libro sobre una gran redada gubernamental que demoró varios años en investigar, culminando en febrero de 2016 con cargos por fraude y lavado de dinero contra él y otros 10 miembros del grupo.

Lyle Jeffs fue acusado de ser el líder de un plan que desvió unos $11 millones en beneficios de cupones para alimentos a un almacén comunal y compañías de fachada durante varios años.

El juez federal de distrito Ted Stewart dijo durante una audiencia en Salt Lake City que Lyle Jeffs merecía la pena de prisión de 57 meses porque su comportamiento demostró que no respeta las leyes estadounidenses y le da lealtad a su hermano y al profeta encarcelado de la secta, Warren Jeffs por encima de todo lo demás.

Stewart dijo que las creencias religiosas de Lyle Jeffs proporcionan contexto para su decisión de seguir “ciegamente” las órdenes de su hermano, pero no justifican el hecho de que “engañó” a los contribuyentes con fondos del gobierno.

“El señor Jeffs es un adulto. Él sabe lo correcto y lo incorrecto”, dijo Stewart.

Lyle Jeffs es un miembro de toda la vida del grupo derivado Mormón basado en la frontera Utah-Arizona conocida como la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o FLDS.

Lyle Jeffs 57, habló brevemente y dijo que aceptó la responsabilidad de sus errores y que se equivocó al no investigar adecuadamente las leyes de fraude en cupones de alimentos. Le ordenaron pagar $1 millón en restitución. Anteriormente se había declarado culpable de conspiración para cometer fraude de beneficios y no comparecer.

“Hago su honor con humildad y respeto al decir que reconozco mis errores y la toma de decisiones”, dijo Lyle Jeffs, con las manos y los tobillos esposados. “Humildemente acepto mi responsabilidad por mis acciones. No culpo a nadie”.

Los casos contra los otros 10 acusados terminaron en acuerdos de declaración de culpabilidad sin tiempo de prisión o con cargos rechazados, pero los fiscales le dieron a Lyle Jeffs la máxima prioridad desde el comienzo.

Cavaron aún más contra él después de que se convirtió en fugitivo en junio de 2016 después de que se resbaló de un dispositivo de control de tobillo mientras estaba en libertad supervisada. El FBI colocó una recompensa de $50,000. Fue atrapado en Dakota del Sur un año más tarde después de que los trabajadores de la casa de empeño lo vieron y llamaron a la policía.

El fiscal Robert Lund dijo que espera que la sentencia envíe un fuerte mensaje a Lyle Jeffs y otros líderes de la secta que una “cultura de corrupción” en los últimos años no será tolerada. Dijo que Lyle Jeffs y otros líderes vivían y comían bien, mientras que los miembros del grupo de bajo nivel sufrían, utilizando negocios e instrucciones especiales para los miembros para tratar de ocultar el plan.

“Este caso pide un mensaje a esa comunidad”, dijo Lund. “Deben obedecer la ley”.

Lund agregó sobre Lyle Jeffs: “No hay capacitación ni tratamiento para lo que aflige al acusado”.

La investigación de cupones de alimentos fue una de las medidas enérgicas del gobierno contra el grupo en los últimos años que ha debilitado a la secta y creado un vacío de liderazgo en su base de operaciones en las ciudades hermanas de Hildale, Utah y Colorado City, Arizona.

Los gobiernos de la ciudad y la policía están siendo vigilados de cerca por los supervisores designados por los tribunales después de que un jurado los declarara culpables de violaciones de los derechos civiles. Los desalojos ordenados por el gobierno de familias de sectas de casi 150 hogares han obligado a muchos a buscar refugio en remolques alrededor de las comunidades o en diferentes ciudades del oeste. El mes pasado, la oficina del alcalde y tres escaños del consejo en Hildale que siempre habían sido controlados por los miembros del FLDS fueron tomados por los antiguos miembros de la secta.

Warren Jeffs está cumpliendo cadena perpetua en Texas por agredir sexualmente a niñas que consideraba esposas.

La abogada de Lyle Jeffs, Kathryn Nester, dijo que el plan no era malicioso, sino que tenía como objetivo garantizar que todos en el grupo tuvieran comida para comer como parte de las creencias religiosas del grupo en la vida comunitaria. Ella dijo que su cliente estaba sirviendo su fe tal como lo hizo toda su vida.

“Su salvación estaba en juego como la de todos los demás”, dijo Nester.

Ella dijo que Lyle Jeffs ya ha sufrido enormemente porque Warren Jeffs lo ha prohibido de la secta. Eso significa que ha perdido a su familia, su trabajo y su fe. “Si lo estás buscando para humillarlo, creo que estamos allí”, dijo Nester.

Nester trató de obtener una sentencia más indulgente al decirle al juez Stewart que una “tormenta perfecta” de factores llevó a su cliente y al grupo a compartir los cupones de alimentos y que nunca volverá a suceder.

Stewart dijo que no está tan seguro basándose en las cartas enviadas por los amigos de Jeff que trataban de responder por su personaje. Él dijo que varios de ellos se refirieron a los cargos como persecución religiosa, lo que lo llevó a creer que todavía no comprenden la gravedad del crimen.

“Eso me preocupa porque sugiere que podría volver a suceder”, dijo Stewart. “El efecto disuasorio no ha sido sentido por algunos miembros de la comunidad”.