Por Hugo Laveen

Lansing, Michigan.— Un ex médico de la Universidad Estatal de Michigan que se especializó en tratar a los gimnastas de élite de Estados Unidos fue acusado el miércoles de agredir sexualmente a nueve chicas, entre ellas algunas que se mostraron reacias a hablar sobre el presunto abuso cometido hace años”.

El Dr. Larry Nassar asaltó repetidamente a las niñas tocando con sus dedos sus vaginas durante los tratamientos para varias lesiones, según la policía.

A los padres se les pidió que abandonaran la habitación o Nassar usó una sábana o se paró en una posición determinada para bloquear cualquier vista, dijo la policía. Vio a gimnastas heridos en el club Twistars de Gedderts en el condado de Eaton, su oficina del estado de Michigan o su casa en Holt.

Nassar, de 53 años, fue acusado de aproximadamente dos docenas de crímenes en el condado de Ingham, el hogar del estado de Michigan y el condado de Eaton. Los mensajes que buscaban comentarios fueron dejados con sus abogados. Estos son los primeros cargos criminales relacionados con su trabajo.

El estado de Michigan le despidió en septiembre pasado por no seguir las restricciones que se pusieron en marcha después de una queja de 2014 sobre sus excesos. Decenas de mujeres y niñas, entre ellas la atleta olímpica en el año 2000 Jamie Dantzscher, han presentado acciones civiles en su contra por acusaciones similares a las acusaciones presentadas por fiscales el miércoles.

Nassar fue un médico por largo tiempo para las mujeres y las niñas en la base de Indianapolis de USA Gymnastics, que entrena para los olímpicos. Él ha negado cualquier abuso, y, en un correo electrónico el otoño pasado a sus jefes del estado de Michigan, dijo: “Voy a superar esto”.

Una niña identificada como Víctima B, ahora de 21 años, dijo que fue “agredida sexualmente por Nassar ‘más veces de las que podía contar”, escribió en una declaración jurada la sargento Andrea Munford.

“La víctima B declaró que ella y todos los gimnastas confiaban en Nassar y que él era como un dios para los gimnastas … Por lo que lo que les estaba sucediendo a todas ellas, pensaron que era normal”, dijo Munford sobre el abuso.

En dos causas penales separadas presentadas en 2016, Nassar es acusado de poseer pornografía infantil y molestar a la hija de amigos de la familia. Esos casos están pendientes, y Nassar está en la cárcel sin fianza.

Dantzscher habló con “60 minutos” sobre sus experiencias con el médico.

“Me pondría los dedos dentro de mí, movería mi pierna alrededor”, dijo en un reportaje emitido el domingo. “Él me diría que iba a sentir un estallido y que eso pondría mis caderas atrás y ayudaría mi dolor de espalda.”