Nacional

Charleston, SC.— Hace más de dos años, el tiroteo fatal del motorista negro desarmado Walter Scott por un policía blanco de Carolina del Sur desencadenó una ola de protestas nacionales sobre la policía racialmente parcial y el uso de la fuerza letal.

El jueves, Michael Slager, el ex patrullero de North Charleston, se enteró de su destino después de declararse culpable en la muerte de Scott: fue sentenciado a 20 años tras las rejas.

Su sentencia de prisión de dos décadas y dos años de libertad supervisada se encuentra dentro de las pautas de sentencia por asesinato en segundo grado y obstrucción a la justicia que el juez federal de distrito David Norton dijo que se habían cometido. Slager le disparó a Scott con “malicia e imprudencia”, dijo Norton, y luego dio falso testimonio a los investigadores.

La madre de Scott, Judy Scott, fue una de los siete miembros de la familia que habló antes de que Slager fuera sentenciado. Ella recordó que su hijo de 50 años creció como un “niño feliz y alegre” y luego se volvió hacia Slager directamente, diciéndole: “Te perdono”. Slager entonces comenzó a llorar.

Los fiscales federales habían buscado cadena perpetua para Slager, de 36 años, quien aceptó declararse culpable en mayo de una acusación federal de violar los derechos civiles de Scott. Eso fue a cambio de que los fiscales estatales acordaran no presentar nuevos cargos en el caso después de que un juicio por homicidio que debería durar un mes, terminaría colgado por meas de un año. Slager en ese juicio enfrentaba de 30 años a cadena perpetua.

Las sentencias de Slager cubren un sinuoso caso que siguió a otras muertes importantes que involucraron a las policías de Ferguson, Missouri, Cleveland y Nueva York, y destaca cuán raro es que los agentes de la ley sean condenados o se declaren culpables de tales incidentes. Un espectador capturó el tiroteo de abril de 2015 de Scott en su teléfono celular, y el video gráfico fue visto por el público millones de veces y se convirtió en una pieza clave de evidencia para la acusación.

Scott, un padre de cuatro hijos, fue detenido por Slager por una luz trasera rota. El video del teléfono celular comenzó a grabar después de la parada, cuando los hombres estaban de pie en un terreno baldío.

Slager disparó ocho tiros a Scott mientras huía, golpeándolo cinco veces, incluyendo tres en la espalda, dijo un juez de instrucción más tarde. Incluso después de que le dispararon, Slager esposó los brazos de Scott a sus espaldas.

Slager había afirmado que Scott tomó el control de su Taser y que temía por su vida en una pelea después de la parada de tráfico. El video no mostró a Scott tomando la pistola paralizante.

Un compañero de trabajo de Scott que viajaba con Slager cuando lo detuvieron le dijo al jurado que no sabía por qué Scott había huido de Slager. Pero la familia de Scott ha sugerido que le debía pagos de manutención y que no quería que lo arrestaran.

Mientras que los fiscales durante el juicio reconocieron que Scott no habría recibido un disparo si no se había resistido en primer lugar, insistieron en que Slager fue demasiado lejos y había sido entrenado contra el uso de la fuerza letal en tal situación. Un jurado de 11 personas blancas y un hombre negro no pudieron ponerse de acuerdo sobre un veredicto.

El capataz del jurado Dorsey Montgomery II, que era el único miembro del jurado negro, más tarde le dijo a “Today” que otro miembro del jurado se negó a condenar al agente, mientras que varios permanecieron en la cerca. Dijo que si bien “la raza siempre será un factor”, no creía que influyera en la decisión de “la mayoría” de los jurados.

Slager, quien fue despedido días después del tiroteo, ha permanecido encarcelado desde que se declaró culpable de la violación de los derechos civiles en mayo. Cuando fue encarcelado mientras esperaba el juicio, la corte lo alojó en un bloque de celdas junto a Dylann Roof, el hombre que sería sentenciado a muerte por el tiroteo en la iglesia de Charleston 2015.

En los meses posteriores a la muerte de Scott, la comunidad exigió reformas para el Departamento de Policía de North Charleston y una investigación más amplia sobre los derechos civiles. El Departamento de Justicia comenzó una revisión de las políticas y recomendaciones de la policía dentro del departamento, pero nunca lo terminó como se esperaba, decepcionando a algunos miembros de la comunidad.